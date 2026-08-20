Nagyon szeretjük, ha ránk törik az ajtót – Szabad a Tilos Rádió!

Nagy megdöbbenést váltott ki ez év februárjában, hogy a Médiatanács nem hosszabbította meg a Tilos Rádió sugárzási frekvenciáját. Na, ennek is annyi! – gondolták a demokratikus oldalon. Újabb pofon a szabad médiának, a civil szférának. Minek ide közösségi rádió, önkéntes, az örömért grátisz dolgozó szerkesztőkkel, műsorkészítőkkel, ha nem kormánypárti, bár kifejezetten ellenzékinek sem mondható? Független. Politikusokat nem is enged az adásaiba. Vagy lehet, hogy a függetlenség a legveszélyesebb? A történet végül megnyugtató véget ért: nem ért véget. Ki tudja, miért, de a Tilos pályázaton, egyedüli indulóként újra elnyerte frekvenciáját. Élheti tovább a szabadságát.