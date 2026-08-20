A rendszerváltással hivatalosan is lett egy államalapító ünnepünk, meg aztán arra is jó volt, hogy a techno a magyar kultúra része legyen.
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Nagy megdöbbenést váltott ki ez év februárjában, hogy a Médiatanács nem hosszabbította meg a Tilos Rádió sugárzási frekvenciáját. Na, ennek is annyi! – gondolták a demokratikus oldalon. Újabb pofon a szabad médiának, a civil szférának. Minek ide közösségi rádió, önkéntes, az örömért grátisz dolgozó szerkesztőkkel, műsorkészítőkkel, ha nem kormánypárti, bár kifejezetten ellenzékinek sem mondható? Független. Politikusokat nem is enged az adásaiba. Vagy lehet, hogy a függetlenség a legveszélyesebb? A történet végül megnyugtató véget ért: nem ért véget. Ki tudja, miért, de a Tilos pályázaton, egyedüli indulóként újra elnyerte frekvenciáját. Élheti tovább a szabadságát.
A pályázaton csak a Tilos Kulturális Alapítvány indult.
Ismételt, súlyos jogsértések miatt. Mintha nem Magyarország első kalózrádiójáról lenne szó.
Tízezer forint bírság megfizetésére kötelezte a Tilos Rádió szolgáltatóját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa, a Balaton Televízió szolgáltatójára pedig 25 ezer forint bírságot szabott ki a testület.
Második indulóként a frekvenciát jelenleg is használó Tilos Kulturális Alapítványt is nyilvántartásba vette a fővárosi 90,3 MHz-es hullámsávhasznosítására kiírt pályázaton a médiatanács - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).
2015. március 6-ig meghosszabbította hétfőn a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a Tilos Rádió médiaszolgáltatójával kötött hatósági szerződést. Mint megírtuk, októberben az NMHH érvénytelenítette a Tilos Rádiónak, a 90,3 MHz-es közösségi frekvenciára beadott pályázatát.
Visszavonta a médiahatóság a Tilos Rádió kizárását a 90,3 MHz-re kiírt frekvenciapályázatból – adta hírül a rádió.
Felülvizsgálati kérelemmel fog élni a Tilos Rádió a médiahatóság döntése ellen, amellyel érvénytelenítette az adónak a 90,3 MHz-es közösségi frekvenciára kiírt pályázatra beadott anyagát. Mint Csabai Gábor, a Tilos Kulturális Alapítvány elnöke lapunknak jelezte, fellebbezni ugyan nem lehet a hatósági döntés ellen, de jövő szerdáig felülvizsgálati kérelemmel élhetnek, és - médiajogászokkal egyeztetve - ezt vélhetően meg is teszik.
Nem szkennelt be üres oldalakat a Tilos Rádió, lényegében ezért érvénytelenítette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a 90,3 MHz-es közösségi frekvenciára kiírt pályázatában a rádió anyagát. Az NMHH azt kifogásolta, hogy a rádió 467 oldalas beadványában a számozott oldalak hátsó felének nem számozott, ezért üres, átlósan áthúzott oldalait nem csatolták a dokumentációhoz. A hatóság ugyanis az eredeti és egy másolt példány mellett szkennelve, pdf-formátumban is kérte az anyagot, 6 CD-lemezre kiírva.
Mit vétett a Tilos Rádió, hogy nála is vizsgálódik a KEHI?
Eltervezzük, vagy spontán történik, de a szilveszter mindig változatos lehetőségeket kínál. Akkor is szívesen kapcsolódunk ki, várjuk a sikeresebb újévet, ha nem a legszebb esztendőtől búcsúzunk. Ízelítőt adunk abból, hogy várhatjuk az éjfélt.