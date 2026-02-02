Kockázat nélkül kellene védekezni

Nincs tudomása az igazságügyi tárca államtitkárának arról, hogy bárki is visszaélt volna a jogos önvédelemmel, mióta az új Btk. is kiterjesztette annak lehetőségeit. Ezzel szemben egy borosgazda mégis úgy próbált védekezni a pincéjére rájáró tolvajok ellen, hogy fagyállót kevert a borába, ami azt jelzi, hogy a törvény mégsem adott egyértelmű kereteket. A terményt vagy a kertet lehet például büntetlenül árammal védeni, de csak ha az nem jár halállal.