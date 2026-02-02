Az elkövetőket pár óra alatt azonosították és elfogták a rendőrök.
Ügyészségi javaslatra előzetes letartóztatásba helyezte a siófoki bíróság azt a négy belga és egy olasz fiatalt, akik Zamárdiban a Balaton Sound fesztiválon paprika srpayt használva fosztogatták bulizó társaikat.
A hatóságok elfogták a luxusóra- és ékszerüzletek kirablására szakosodott Rózsaszín Párducok nevű nemzetközi bűnbanda két tagját a Kanári-szigeteken - jelentette be a spanyol csendőrség csütörtökön Las Palmasban.
Semmi sem szent a tolvajok szemében. Az Országos Onkológiai Intézetben kezelt betegeket is kifosztják, idén már huszonkét esetben kellett feljelentést tenni - tudta a Bors.
,,Villanypásztorral" tartotta kordában, vagy védte állatait a tolvajoktól az udvarán egy fejér megyei férfi, a drótokhoz hozzáérő két kislány közül az egyik meghalt, a másik súlyosan megégett. Az utóbbi években több esetben is félrértelmezték a polgárok a "jogos védelem" intézményét.
Hat év óta az autók első jó esztendeje volt 2013: látványosan csökkent ugyanis a lopott gépkocsik száma. A tolvajok módszerei változatosak, de most is a legjobban futó márkákra mennek rá, mert főként alkatrészként adják őket tovább. A legjobban a Volkswagent keresik, míg a legkevésbé a Fiatokat.
A Szerbiában évente ellopott elektromos energia értékét körülbelül 80 millió euróra becsülik – idézte a Beta hírügynökséget a vajma.info portálja.
Nincs tudomása az igazságügyi tárca államtitkárának arról, hogy bárki is visszaélt volna a jogos önvédelemmel, mióta az új Btk. is kiterjesztette annak lehetőségeit. Ezzel szemben egy borosgazda mégis úgy próbált védekezni a pincéjére rájáró tolvajok ellen, hogy fagyállót kevert a borába, ami azt jelzi, hogy a törvény mégsem adott egyértelmű kereteket. A terményt vagy a kertet lehet például büntetlenül árammal védeni, de csak ha az nem jár halállal.
Fagyálló folyadékot öntött a hordóiba egy vácszentlászlói gazda, mert rendszeresen lopták borát. A tolvaj, aki árulta is a lopott bort, meghalt, öt másik embert kórházban kezelnek - értesült a HavariaPress.