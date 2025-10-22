A programsorozat úticélja mindig egy-egy művész szülőföldje, elsőként Bitó Katalin táncos pátriájára, a Homokhátságra utaztak a résztvevők.
Mészáros Máté kísérleti projektjének címe nem hazudott: tényleg Máté és én voltunk a Trafó emeleti kisszobájában, ahol egy rövid beszélgetés után bepillantást nyerhettünk a koreográfia, a tánckészítés és az érzelmek mozdulatokká varázslásának világába.
Az AHA Kollektíva legújabb produkciójában, hat alkotó kutatja a meghatározatlanban rejlő lehetőséget. A premier előadás feszült csendje párbajokon, intim táncduókon átívelő kérdőjel: kell-e mindennek jelentést tulajdonítanunk?
Ladjánszki Márta az idén két kerek évfordulót ünnepel: 50 éves lett és 30 éve van a táncos-koreográfusi pályán a hazai kortárs táncélet meghatározó alakjaként. Ennek kapcsán 30/50 címmel indít estsorozatot szeptembertől a Trafóban és az Artus stúdióban, újra színpadra állítva – részben fiatal táncosokkal – ikonikus előadásait, mint a Terpeszkedő combok és a néptáncot a kortárssal innovatívan ötvöző, 2014-ben Lábán-díjra jelölt Széki Luca. Folytatódik az általa két éve indított, „Táncest sorozat meztelen nézőkkel” is, amikor az előadások alatt sem a táncosokon, sem a nézőkön nincs ruha. „Viccesen mindig azt szoktuk az alkotótársammal, Varga Zsolttal emlegetni, hogy ha a politikusok meztelenül tartanák meg a beszédüket, egész más lenne a világ helyzete. Mert abban a pillanatban, amikor leveszed a ruhádat, megpróbálod magadat is elfogadni. Vállalod azt, hogy ez én vagyok, és akkor nyitott vagyok arra, hogy te ki vagy.” – mesélte a Visszhangnak a koreográfus, akivel a Trafó tetőteraszán, próba után beszélgettünk. Húszéves ismeretségünkre tekintettel – egykori L1 egyesületi tagtársakként – tegeződve.
Az AHA Kollektíva: Dense Piece és Raubinek Lili: Respect for the 23.000 című eladásai kapták az idén a legjobb kortárstánc-produkcióknak ítélt Lábán Rudolf-díjat, melynek átadójára péntek este a Trafó Kortárs Művészetek Házában került sor.
Tizenöt éve él Budapesten Jenna Jalonen finn táncos-koreográfus, aki úgy érzi, már „megmagyarosodott”, a nyelvünket is jól beszéli – ebben segített a nyelvrokonság, no nem a hasonló hangzású szavak, amikből alig akad, sokkal inkább a hasonszőrű logika –, de azért minden héten alá kell merülnie a hideg vízbe és beülni a szaunába, ez segít megőrizni a finnességét. Készített már humoros darabot a finn–magyar rokonságról, és magyar néptáncok elemeit felhasználva koreografált; itt élő alkotóként kétszer kapta meg a leginnovatívabb hazai táncelőadásoknak odaítélt Lábán Rudolf-díjat. Számos közösségi projektet visz, fiatalokkal is foglalkozik, a SUB.LAB.PRO együttesével mutatja be HALO című koreográfiáját január 12-én a Trafóban, noha nemrég térdszalagszakadást szenvedett, és a napokban műtét vár rá.
A független kurátor, dramaturg és szakíró szerint a Trafó nem csak Magyarországon, nemzetközi szinten is progresszív, a kortárs művészetek terén iránymutató intézménnyé válhat.
A független magyar előadóművészeti szcéna alkotóinak munkáit láthatta a nemzetközi szakmai közönség. A négynapos platform válogatásában innovatív, határmezsgyéket átlépő, újfajta kifejezési és esztétikai eszközökkel kísérletező előadások is szerepeltek.
A független társulatokat befogadó, külföldön is elismert intézmény komoly változások előtt áll.
Az újcirkusz francia ikonja, Phia Ménard kilencven percen át bűvölte el a Trafó közönségét az Anyaház című egészen egyedi produkciójával.
A Montenegrói királyi színházban rendezett Schilling Árpád, az olykor üvöltésnek beillő, drámaivá nőtt produkciót a Trafóban láthatta a közönség.
Egyszeri alkalommal újra látható a Trafóban az első hazai verbatimdráma, a PanoDráma csaknem 70 órányi interjúból, valamint talált szövegekből készült Szóról szóra című előadása a 2008-2009-es romagyilkosságokról.
December 27-én a Trafó Kortárs Művészetek Házában ad koncertet a Sexepil, a zenekar, amelyik hosszú szünet után tavaly új albummal tért vissza
A profizmus szinonimájává vált a 40 különböző országban több mint 4000 előadáson túllévő Gandini Juggling társulat. Fergeteges Törik-zúzzák című produkciójukat láthattuk a Trafó Kortárs Művészetek Házában. Az öltönyös urak, koktélruhás hölgyek almákkal, teáscsészékkel, csészealjakkal zsonglőrködnek, és miközben mi megpukkadunk a nevetéstől, ők szanaszét zúznak egy dühössé váló teadélutánon mindent, ami roppant ügyes kezeik közé kerül.
A független színházi területen már csak nagyon pici pénzek vannak, s a nagy vesztesek a fiatalok - mondja Szabó György. A Trafó Kortárs Művészetek Háza menedzser igazgatója szerint ők távol akarnak maradni a mai megosztottságtól, nem akarnak táborokhoz tartozni, nem látják ezek értékeit, és inkább nagyon személyes nyelvet használnak. Január 5-23-ig NEXTFESZT címmel fesztivált rendeznek a számukra. A Trafó ugyancsak újra keresi az identitását. A külső szemlélő számára az is nehezen érzékelhető, hogy mi a munkamegosztás Nagy József ügyvezető igazgató, nemzetközi hírű koreográfus-táncos, és Szabó György alapító-igazgató között, akit Nagy hívott vissza.
Csupa elsőfilmest hívott meg a fiatal magyar rendezők közül versenyébe idén a CineFest. Már az is szokatlan, hogy három új hazai nagyjátékfilm szerepel Miskolcon, ráadásul köztük a fesztivál eddigi versenymezőnyeinek első animációs egészestése is látható.