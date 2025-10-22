„Most próbálom feldolgozni magamat”

Ladjánszki Márta az idén két kerek évfordulót ünnepel: 50 éves lett és 30 éve van a táncos-koreográfusi pályán a hazai kortárs táncélet meghatározó alakjaként. Ennek kapcsán 30/50 címmel indít estsorozatot szeptembertől a Trafóban és az Artus stúdióban, újra színpadra állítva – részben fiatal táncosokkal – ikonikus előadásait, mint a Terpeszkedő combok és a néptáncot a kortárssal innovatívan ötvöző, 2014-ben Lábán-díjra jelölt Széki Luca. Folytatódik az általa két éve indított, „Táncest sorozat meztelen nézőkkel” is, amikor az előadások alatt sem a táncosokon, sem a nézőkön nincs ruha. „Viccesen mindig azt szoktuk az alkotótársammal, Varga Zsolttal emlegetni, hogy ha a politikusok meztelenül tartanák meg a beszédüket, egész más lenne a világ helyzete. Mert abban a pillanatban, amikor leveszed a ruhádat, megpróbálod magadat is elfogadni. Vállalod azt, hogy ez én vagyok, és akkor nyitott vagyok arra, hogy te ki vagy.” – mesélte a Visszhangnak a koreográfus, akivel a Trafó tetőteraszán, próba után beszélgettünk. Húszéves ismeretségünkre tekintettel – egykori L1 egyesületi tagtársakként – tegeződve.