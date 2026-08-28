Az eurozónában is nőttek vagyoni egyenlőtlenségek

Nőtt a vagyoni egyenlőtlenség az eurózónában az európai adósságválság kezdete óta - állapította meg az Európai Központi Bank (EKB) 84 ezer háztartás adatait összegző felmérése. A pénteken közölt felmérés szerint 2014-ben az eurózóna háztartásainak 5 százaléknyi leggazdagabb része a nettó vagyon 37,8 százalékát birtokolta, míg 2010-ben ez az arány 37,2 százalék volt, miközben a legszegényebb 5 százalék nem rendelkezett nettó vagyonnal.