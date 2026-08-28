Az oknyomozó újságíró ezért az NVVH felállásáig, de utána is arra buzdítja az olvasókat, hogy támogassák a már bizonyított független magyar szerkesztőségeket és újságírókat.
Az igazán gazdag magyarok műkincsekbe fektetik be vagyonukat – emelte ki Pitti Zoltán közgazdász a húszéves múltra visszatekintő Európa Klub kedd esti fővárosi rendezvényén.
Nőtt a vagyoni egyenlőtlenség az eurózónában az európai adósságválság kezdete óta - állapította meg az Európai Központi Bank (EKB) 84 ezer háztartás adatait összegző felmérése. A pénteken közölt felmérés szerint 2014-ben az eurózóna háztartásainak 5 százaléknyi leggazdagabb része a nettó vagyon 37,8 százalékát birtokolta, míg 2010-ben ez az arány 37,2 százalék volt, miközben a legszegényebb 5 százalék nem rendelkezett nettó vagyonnal.