Panyi Szabolcs: Nem kell az államra várni, a független sajtó is fel tudja tárni a korrupciós ügyeket

Fontos, hogy milyen vezetéssel áll fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), és az is, hogy erről érdemi vita legyen. Az ellopott vagyonok és a korrupció feltárásáért azonban mindenki tehet, ehhez nem kell az államra várni. Például úgy, hogy továbbra is támogatjátok azokat a független magyar szerkesztőségeket és újságírókat, akik az elmúlt évtizedekben újra és újra bizonyították: még az állam és a kormányzat támadásai közepette is képesek utánamenni a korrupciós ügyeknek – írta a Facebookon Panyi Szabolcs szinte azzal egy időben, hogy az NVVH elnökét és alelnökét megválasztotta az Országgyűlés.
Az április 12. utáni magyar nyilvánosságban ráadásul egy-egy pofátlan lenyúlás újságírói feltárásának nagyobb és látványosabb hatása lehet, mint az elmúlt évtizedben bármikor. A kormányzat és a hatóságok reagálnak, sokszor szinte azonnal. És miközben a hatóságok munkája gyakran lassú és bürokratikus, az újságírók jóval rugalmasabban, sőt – erőforrásaik és eszközeik korlátai ellenére is – olykor gyorsabban és hatékonyabban képesek feltárni a visszaéléseket – emelte ki az oknyomozó újságíró.Unger Annát megválasztották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökénekUnger Anna a megválasztása után várná az NVVH-hoz Ligeti Miklóst is
Szóval az NVVH felállásáig, és utána is: támogassátok a független magyar újságírást! Az országosat és a helyit, az online/elektronikusat és a nyomtatottat, és minden olyan szerkesztőséget, amely közpénzek és a közvagyon eltűnésének jár utána – hívta fel az olvasók figyelmét Panyi Szabolcs.Magyar Péter: Az NVVH a Markó utcába költözik, megkapja a Lánczi-féle Szuverenitásvédelmi Hivatal 2,3 milliárd forintját isMartin József Péter: Óriási a várakozás, de az nem reális, hogy rövid időn belül rács mögé kerüljenek a korrupt bűnözőkA bűn nem maradhat jogi következmények nélkül, négy irányba indulhat a magyarországi vagyonvadászat