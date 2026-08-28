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2026-08-28 14:21:00 CEST

Panyi Szabolcs: Nem kell az államra várni, a független sajtó is fel tudja tárni a korrupciós ügyeket

Az oknyomozó újságíró ezért az NVVH felállásáig, de utána is arra buzdítja az olvasókat, hogy támogassák a már bizonyított független magyar szerkesztőségeket és újságírókat.