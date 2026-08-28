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Panyi Szabolcs - Korábbi felvétel

Panyi Szabolcs: Nem kell az államra várni, a független sajtó is fel tudja tárni a korrupciós ügyeket

Az oknyomozó újságíró ezért az NVVH felállásáig, de utána is arra buzdítja az olvasókat, hogy támogassák a már bizonyított független magyar szerkesztőségeket és újságírókat.

Fontos, hogy milyen vezetéssel áll fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), és az is, hogy erről érdemi vita legyen. Az ellopott vagyonok és a korrupció feltárásáért azonban mindenki tehet, ehhez nem kell az államra várni. Például úgy, hogy továbbra is támogatjátok azokat a független magyar szerkesztőségeket és újságírókat, akik az elmúlt évtizedekben újra és újra bizonyították: még az állam és a kormányzat támadásai közepette is képesek utánamenni a korrupciós ügyeknek – írta a Facebookon Panyi Szabolcs szinte azzal egy időben, hogy az NVVH elnökét és alelnökét megválasztotta az Országgyűlés.

Az április 12. utáni magyar nyilvánosságban ráadásul egy-egy pofátlan lenyúlás újságírói feltárásának nagyobb és látványosabb hatása lehet, mint az elmúlt évtizedben bármikor. A kormányzat és a hatóságok reagálnak, sokszor szinte azonnal. És miközben a hatóságok munkája gyakran lassú és bürokratikus, az újságírók jóval rugalmasabban, sőt – erőforrásaik és eszközeik korlátai ellenére is – olykor gyorsabban és hatékonyabban képesek feltárni a visszaéléseket – emelte ki az oknyomozó újságíró.

Szóval az NVVH felállásáig, és utána is: támogassátok a független magyar újságírást! Az országosat és a helyit, az online/elektronikusat és a nyomtatottat, és minden olyan szerkesztőséget, amely közpénzek és a közvagyon eltűnésének jár utána – hívta fel az olvasók figyelmét Panyi Szabolcs.

Hűtlen kezelés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen, állampolgári feljelentésre indított büntetőeljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.