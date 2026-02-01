A munkásmozgalom és a Trieszti nő története.
A vendéglősnek régi ismerőse reklámtábláját kínálták eladásra: belement az üzletbe, de csak azért, hogy csőbe húzza a tolvajt.
A Tanti Étterem nevében is benne foglaltatik, hogy a nagynéni által készített ízeket akarja megidézni. És bizony ebben az esetben polgári nagynéniről van szó. A jó magyar vendéglői hagyományokról, melyek a két háború között igazán kiteljesedtek, aztán erőteljes romlás következett be a gasztronómiában, hogy most már kezdjünk kilábalni a gödörből.
Wang mester, akinek neve, mint az autentikus kínai konyha képviselőjének, fogalom nálunk, a héten nyitott egy új éttermet a belvárosban. Zuglóban közismert az a vendéglője, ahol van vagy százféle fogás, nagyok az adagok, és viszonylag olcsó. A most megnyílt, a Mandarin névre hallgató a kifinomultabb, kisebb adagokat felszolgáló, mert az a cél, hogy a vendégek minél többfélét végig kóstoljanak.