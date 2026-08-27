Újra megnyílik Iványi Gáborék bezárt Wesley Kincsei Iskolája

Az Orbán-kormány alatt bezáratott intézmény szerdán kapta meg a működési engedélyét a fővárosi kormányhivataltól. A tanévkezdéshez közeli időpont miatt idén csak az általános iskola első osztályát tudják elindítani.