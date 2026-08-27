Az Orbán-kormány alatt bezáratott intézmény szerdán kapta meg a működési engedélyét a fővárosi kormányhivataltól. A tanévkezdéshez közeli időpont miatt idén csak az általános iskola első osztályát tudják elindítani.
Újra megnyithatja kapuit a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) egyik korábban bezáratott oktatási intézménye, az Ifjúmunkás utcai Wesley Kincsei iskola. A végleges döntés július végén várható, miután lezárul a szülők körében végzett igényfelmérés.
A cél továbbra is a MET teljes ellehetetlenítése.
A köznevelési törvénnyel és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásáról szóló rendelettel is ütközhet az, ahogy a kormányhivatalok megszüntettek Iványi-féle intézményeket.
A kormányhivatal a meghirdetett iskolakezdés előtt néhány nappal döntött úgy, hogy a Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium köztartozásaira hivatkozva „a gyerekek érdekében” megvonja az Iványi Gáborhoz köthető intézmény oktatási engedélyét.