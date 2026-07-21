Szeptemberben újraindulhat Iványi Gábor egyik bezárt iskolája

Iványi Gábor;iskolabezárás;újraindulás;Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium;

2026-07-21 10:59:00 CEST

Újra megnyithatja kapuit a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) egyik korábban bezáratott oktatási intézménye, az Ifjúmunkás utcai Wesley Kincsei iskola. A végleges döntés július végén várható, miután lezárul a szülők körében végzett igényfelmérés.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) jogellenesen bezáratott iskolái ügyében érdemi előrelépés történt: az engedélykérelmeket már benyújtották a hatóságokhoz. Jelenleg azt mérik fel, hogy lenne-e elegendő visszatérő diák a munka megkezdéséhez. A pedagógusok hozzáállása mindenesetre biztató: a korábban ott tanító tanárok örömmel térnének vissza. Szeptemberben szeretnék újranyitni az Ifjúmunkás utcai Wesley Kincsei Iskolát – tudta meg a Népszava Vajay Zsófiától, a MET sajtószóvivőjétől.

A távlati tervek között szerepel a MET szegedi, valamint a másik – szintén az Ifjúmunkás utcában található, fővárosi tulajdonú – iskolájának újranyitása is.

A szervezet vezetése nemrég egyeztetést folytatott Heidl György egyházi ügyekért felelős államtitkárral, és bízik a párbeszéd folytatásában. A MET korábban kérelmet nyújtott be a bejegyzett egyházi státusz visszaszerzésére; a bíróság döntése ezen a téren nyár végére várható.

A MET anyagi helyzete – bár érezhetően jobb, mint egy évvel ezelőtt – továbbra is feszített. Az államtól kapott támogatás jelenleg éppen csak az alapműködésre és a bérek kifizetésére elegendő.

A 2025-ben felajánlott adóegy-százalékokból idén év elején befolyt 1,4 milliárd forint jelentős részét a fennálló köztartozások törlesztésére fordították, ám még így is maradtak kifizetetlen számlák.

Az iskolák újraindításának előfeltétele az összes felhalmozott közüzemi tartozás rendezése. Ezt egy jelentős felajánlás teszi lehetővé: Wáberer György üzletember 100 millió forintot adományozott az oktatási intézmények újranyitására (az összeget eredetileg a Tisza Pártnak utalta, ám Magyar Péter a párt függetlenségére hivatkozva visszautalta azt, az üzletember pedig ezt követően ajánlotta fel a MET-nek).

Bár a szervezet törleszti adósságait, a civil támogatásokra és adományokra továbbra is égető szükségük van a váratlan kiadások és a fejlesztések fedezésére.