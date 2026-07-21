Szeptemberben újraindulhat Iványi Gábor egyik bezárt iskolája

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) jogellenesen bezáratott iskolái ügyében érdemi előrelépés történt: az engedélykérelmeket már benyújtották a hatóságokhoz. Jelenleg azt mérik fel, hogy lenne-e elegendő visszatérő diák a munka megkezdéséhez. A pedagógusok hozzáállása mindenesetre biztató: a korábban ott tanító tanárok örömmel térnének vissza. Szeptemberben szeretnék újranyitni az Ifjúmunkás utcai Wesley Kincsei Iskolát – tudta meg a Népszava Vajay Zsófiától, a MET sajtószóvivőjétől.
A távlati tervek között szerepel a MET szegedi, valamint a másik – szintén az Ifjúmunkás utcában található, fővárosi tulajdonú – iskolájának újranyitása is.
A szervezet vezetése nemrég egyeztetést folytatott Heidl György egyházi ügyekért felelős államtitkárral, és bízik a párbeszéd folytatásában. A MET korábban kérelmet nyújtott be a bejegyzett egyházi státusz visszaszerzésére; a bíróság döntése ezen a téren nyár végére várható.Iványi Gábor: Megkezdődött az érdemi egyeztetés a felelős vezetőkkel, bízunk benne, hogy hamarosan rendeződhet a helyzetünkJúliusban 424 millió forint adóssága volt annak a budapesti kormányhivatalnak, amelyik a 150 milliós tartozásra hivatkozva bezáratta az Iványi-féle Wesley-iskolákat
A MET anyagi helyzete – bár érezhetően jobb, mint egy évvel ezelőtt – továbbra is feszített. Az államtól kapott támogatás jelenleg éppen csak az alapműködésre és a bérek kifizetésére elegendő.
A 2025-ben felajánlott adóegy-százalékokból idén év elején befolyt 1,4 milliárd forint jelentős részét a fennálló köztartozások törlesztésére fordították, ám még így is maradtak kifizetetlen számlák.
Az iskolák újraindításának előfeltétele az összes felhalmozott közüzemi tartozás rendezése. Ezt egy jelentős felajánlás teszi lehetővé: Wáberer György üzletember 100 millió forintot adományozott az oktatási intézmények újranyitására (az összeget eredetileg a Tisza Pártnak utalta, ám Magyar Péter a párt függetlenségére hivatkozva visszautalta azt, az üzletember pedig ezt követően ajánlotta fel a MET-nek).
Bár a szervezet törleszti adósságait, a civil támogatásokra és adományokra továbbra is égető szükségük van a váratlan kiadások és a fejlesztések fedezésére.Iványi Gábor elgondolkodott Pintér Sándor feljelentésén, csak a fővárosban több mint 150 gyermek oktatása megoldatlan a Wesley-iskolák bezárása miattNemzetközi emberi jogi díjat kapott Iványi Gábor