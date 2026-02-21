Eközben a versenyprogramban egy kislány története ütötte szíven a nézőket.
Wim Wenders egy japán filmdrámával került újra az Oscar-díj közelébe, miután a Tökéletes napok bekerült a kategória végső öt jelöltje közé. A német rendező a Zürichi Nemzetközi Filmfesztiválon adott exkluzív interjút a Népszavának.
A polairod fotók rejtélyeibe, és egy összetett alkotói szemléletmódba is betekintést kínál a Wim Wenders korai fotográfiáit bemutató bécsi kiállítás.
A türelem egyházfője, aki friss levegőt akar engedni az egyházba: új oldaláról ismerhetjük meg Ferenc pápát Wim Wenders filmjéből.