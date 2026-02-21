Wim Wenders: Visszatért a nacionalizmus csúnya arca

Wim Wenders egy japán filmdrámával került újra az Oscar-díj közelébe, miután a Tökéletes napok bekerült a kategória végső öt jelöltje közé. A német rendező a Zürichi Nemzetközi Filmfesztiválon adott exkluzív interjút a Népszavának.