Még mindig épülnek Magyarországon közpénzből stadionok, sportakadémiák, jut támogatás Fidesz-közeli alapítványoknak, miközben nem jut pénz a egészségügy, az oktatás, szociális szféra, gyermekvédelem működési kiadásaira.
Jelentős megszorítássokkal járt 2023, a többi között drasztikusan csökkent az oktatásra és az egészségügyre fordított kiadások reálértéke – derül ki a kabinet által az Országgyűlésnek benyújtott zárszámadási törvényből. Ha figyelembe vesszük az inflációt, akkor az állami egészségügyi kiadások reálértéke 7,8 százalékkal csökkent egy év alatt, ami bőven kimeríti a drasztikus megszorítás fogalmát. Eközben a propagandára szánt kiadások nőttek.
2023-ban az államháztartás hiánya az eredetileg tervezett mértéknek közel a duplája, 4435 milliárd forint lett – derül ki a zárszámadási törvénytervezetből.
Ennek előszelét a már bejelentett adóemelések jelentik.
A kiadások végül a tervezettnél 6018 milliárd forinttal lettek magasabbak, a hiány pedig 1519 milliárddal lőtt túl a tervezetten. Persze mindez nem a parlament elé került anyagból derül ki.
Ezek a kiadások nagy részben okozói rekordközeli államháztartási hiánynak.
Jól jelzi az ÁSZ munkájának alaposságát, hogy ellenőreik a Külügyminisztériumba el sem jutottak. Így a jelentés szót sem ejt a külügy 300 milliárd forintos lélegeztetőgép-beszerzéseiről, amivel kapcsolatban több korrupciós probléma is felvetődött.
Egyetlen szóval sem említette a külügyminisztérium a zárszámadásban a tavalyi botrányos és túlárazott lélegeztetőgép-beszerzést, mintha az meg sem történt volna.
Tavaly újabb 146 milliárd forint ment a sportegyesületeknek a társasági adóból.
Addig blokkolta a Fidesz a zárszámadás elfogadását, míg az ellenzéki vezetésű város kifutott a határidőből. A helyi tévé elvesztését bosszulhatták meg így.
Az MSZP szerint a kormánynak be kellene vallani az igazságot, a valódi hiányadatot kellene feltüntetnie a tavalyi zárszámadási törvényjavaslatban.
