A köztársasági elnök és a külügyminiszter az ENSZ-közgyűlésre utazott az Egyesült Államokba, ahol az elmúlt napokban magyar részről is diplomáciai nagyüzem zajlott.
Fontos pillanata ez a magyar zsidóságnak, hiszen az évszázados múltjára méltán büszke magyar ortodoxia fennmaradása és megmaradása a tét – írták felhívásukban a neológ irányzathoz tartozó Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) rabbijai.
Az orosz külügy inkompetensnek minősítette az EJC-t, és közölte, hogy nem fog bocsánatot kérni.
A katolikus egyházfő az egyházi vezetőkkel találkozva megemlékezett Magyarország nagyjairól, köztük a zsidó származásúakról, de szólt az európai antiszemitizmusról is.
Megköszönték Angela Merkelnek a magyarországi zsidó szervezetek vezetői a Dohány utcai zsinagógában tett hétfői gesztusértékű látogatását - közölte a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) az MTI-vel. A német kancellár hétfői budapesti vizitjén a magyarországi zsidó közösségek vezetőivel is megbeszélést folytatott. Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija szimbolikus jelentőségűnek, egyben jó hangulatúnak értékelte a találkozót. Heisler András, a Mazsihisz elnöke szerint a találkozó üzenete Európának és az egész világnak, hogy a német kormánynak és a német kancellárnak fontos az európai és azon belül a magyar zsidóság sorsa.
A világ legrégebben működő, nem vallási zsidó civil szervezete, a B'nai B'rith budapesti páholya Breuer Péter újságírót, Közel-Kelet szakértőt választotta új elnökének a napokban a szervezet tisztújító közgyűlésén.
Az oktatást jelölték meg a térség zsidó közösségei jövője szempontjából a legfontosabb feladatnak a debreceni Holokauszt - 70 című, vasárnap befejeződött nemzetközi konferencia résztvevői.
Egyelőre hiába várják a zsidó szervezetek Orbán Viktor válaszát, pedig a velük tárgyaló Lázár János másfél hete a múlt hétre ígérte, hogy a miniszterelnök megfelel aggályaikra. Tegnap a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület jelentette be: felfüggeszti a holokauszt emlékév megszervezésére kapott állami támogatásai felhasználását, amíg a kormány nem ad kérdéseire "megbékélést szolgáló, a zsidóság egyetértését elnyerő választ".
A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (Mazsike) felfüggeszti a holokauszt emlékév megszervezésére kapott támogatásai felhasználását, amíg a kormány nem ad kérdéseire "megbékélést szolgáló, a zsidóság egyetértését elnyerő választ" - tájékoztatta az egyesület elnöksége vasárnap az MTI-t.