A zsidó szervezetek vezetői megköszönték Merkel gesztusát

Megköszönték Angela Merkelnek a magyarországi zsidó szervezetek vezetői a Dohány utcai zsinagógában tett hétfői gesztusértékű látogatását - közölte a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) az MTI-vel. A német kancellár hétfői budapesti vizitjén a magyarországi zsidó közösségek vezetőivel is megbeszélést folytatott. Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija szimbolikus jelentőségűnek, egyben jó hangulatúnak értékelte a találkozót. Heisler András, a Mazsihisz elnöke szerint a találkozó üzenete Európának és az egész világnak, hogy a német kormánynak és a német kancellárnak fontos az európai és azon belül a magyar zsidóság sorsa.