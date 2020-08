Menczer Tamás szerint azért támadják Szijjártó Pétert a nyaralásával, mert a munkájában nem tudják megfogni

Dolgozik az állami gépezet.

Lojális munkavállaló módjára védte Menczer Tamás külügyi államtitkár miniszterét, Szijjártó Pétert a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Földi-Kovács Andrea műsorában Szijjártó Péter adriai jachtozása is szóba került. A tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár megjegyezte, hogy Szijjártó Péter is elmondta, hogy ő a jogszabályokat és a törvényeket nyaralásán és egyébként is mindig betartja