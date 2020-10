Ciprus és Málta bukhat a letelepedési kötvényprogrammal

Az aranyútlevéllel, illetve vízum programokkal egyes uniós tagországok „állampolgárságot vagy letelepedési engedélyt kínálnak külföldieknek pénzért vagy befektetésekért cserébe”. Ismerős valahonnan?

A bizottság szerint az ilyesfajta programok az EU egészére vannak hatással, mert a dokumentumok megvásárlója automatikusan uniós állampolgár lesz, és élvezi az ezzel járó összes társadalmi és politikai jogot. A testület szerint, az EU-s állampolgárság befektetés útján történő megszerzése – az érintett tagállammal való tényleges kapcsolat nélkül – aláássa az uniós állampolgárság lényegét. A ciprusi vezetés múlt szerdán jelentette be, hogy felfüggeszti aranyútlevél programját, amit 2013-ban vezettek be, hogy enyhítsék a 2008-as pénzügyi válság negatív hatásait az országban. Az EU már többször felhívta Ciprus figyelmét, hogy az útlevélprogram növelte a korrupciót az adócsalást és a pénzmosási tevékenységeket a szigetországban. A bizottság pénteken Bulgáriát is felszólította, hogy adjon felvilágosítást az országban működő hasonló rendszerekről. Az MTI tudósítása arra már nem tért ki, hogy a program évekig Magyarországon is virágzott . Az Orbán-kormány 2013-ban indított bevándorlási programot letelepedési államkötvények kibocsátásával, amelynek keretében 19 855 külföldi, az Európai Unión kívüli – köztük súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentő –személyek is érdemi ellenőrzés nélkül jutottak magyarországi letelepedési engedélyhez. Hazánk 1 666 millió euróhoz (mintegy 514 milliárd forinthoz) jutott a kötvények értékesítése révén, de 1 844 millió eurót kell majd visszafizetnie. A programmal Rogán Antal kabinetminiszter volt évfolyamtársa is százmilliókhoz jutott.