Soron kívüli fogyasztóvédelmi vizsgálatot indít a Ryanair ellen Varga Judit minisztériuma

Az igazságügyi tárca szerint a Ryanairnek bocsánatot kellene kérnie az utasaitól.

A kormány elfogadhatatlannak tartja és a leghatározottabban elutasítja, hogy a Ryanair DAC (Ryanair) a légitársaságokra kivetett extraprofit-különadót áthárítja az utazókra, ezáltal újabb extraprofitot szedve be – közölte az Igazságügyi Minisztérium (IM) kedden az MTI-vel. Az IM közleménye szerint különösen visszás, hogy a korábban eladott jegyekre vonatkozóan a Ryanair már megkezdte ezt a gyakorlatot.

A kormány elvárja, hogy az extraprofit-különadókat minden vállalat maga fizesse meg, azt ne terhelje tovább a lakosságra, a háború árát ugyanis nem a magyar családoknak kell megfizetniük - hangzott az átlag hírfogyasztónak már a könyökén kijövő kormányzati panel. A tárca közölte, a Ryanairrel kapcsolatban nemcsak az extraprofit-különadó áthárításával kapcsolatos bejelentések érkeztek, hanem a fogyasztóvédelmi hatóság tapasztalatai szerint minden évben számos fogyasztói panasz is érkezik a légitársasággal szemben, többségében járattörléssel, nem megfelelő tájékoztatással, poggyászkezeléssel és az utasokkal való kommunikációval kapcsolatban.

Magyarra lefordítva: az Orbán-kormány továbbra is meg van győződve arról, hogy a koronavírus-járványhelyzet miatt két éve brutális veszteséget termelő légitársaságok valahol extraprofitot rejtegetnek, és miután a Ryanair rendületlenül hepciáskodik, az éber igazságügynek hirtelen eszébe jutott, hogy az ír fapados egyébként hírhedten megbízhatatlanul szokott viselkedni az ügyfeleivel. Ezekben az esetekben egyébként az utasok panaszainak függvényében amúgy is lépnie kellene a fogyasztóvédelemnek, így elég érdekes fejlemény, hogy a kormány figyelmét mindez csak most nyerte el. Érkezik is eztán a dörgedelem:

A minisztérium közleménye szerint a panaszok száma és súlya hatékony kivizsgálást igényel a jövőbeli jogsértések megelőzése érdekében. Különösen indokolt a határozott fellépés, mivel a koronavírus-világjárvány után megnövekedett utazási kedv visszaélésekre adhat lehetőséget a légitársaságoknak a kiszolgáltatott fogyasztók ellenében. A jövőbeli panaszok megelőzése érdekében a Ryanair-ügyben a kormányhivatal folytatja a hatósági vizsgálatot, és a panaszok nagy száma miatt a fogyasztóvédelemért felelős miniszter a társasággal szemben soron kívüli témavizsgálatot rendel el.

A lassan egyre inkább tragikomikussá váló, idiótázással, egyéb szitkozódásokkal és bocsánatkérési felszólításokkal vegyített üzengetés új fejezeteként a Ryanair honlapján kezdte hirdetni, hogy a Magyar Nemzet néven megjelenő kormánypárti lap veretes hazugsággal szállt be a nézeteltérésbe, amikor is forrás megjelölése nélkül azt állították, hogy a kormány úgynevezett extraprofitadójának áthárítását követően a már kifizetett júliusi jegyek mintegy hatvan százalékát lemondták az utasok. Az ír fapados korábban lapunkkal azt közölte, hogy a kormánylap állításai hamisak és egyértelműen kitaláltak, az utasok kevesebb mint 3 százaléka élt azzal a lehetőséggel, hogy lemondja a jegyét az eredeti ár visszatérítése mellett. Eközben más légitársaságok köszönik szépen, csendben ugyancsak az utasokra hárítják az Orbán-kormány megszorító csomagját (lévén az ágazat brutális veszteségei miatt olyan nagyon mást valószínűleg nem is tehetnek).