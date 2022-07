nepszava.hu;

Orbán Viktor;energia;válság;

2022-07-15 08:08:00

Orbán: értsék meg a katások, háborús helyzet van

Erre pedig az összefogás a jó válasz, nem pedig a politikai haszonlesés.

Két nagy csata lesz: ez az energiáért, a megélhetési költségekért, az elviselhető rezsiárakért folytatott küzdelem, de lesz itt harc majd a munkahelyekért is, mert minden előrejelzés, amiből dolgozom - nemzetközi tanulmányok, elemzések - azt mutatják, hogy a szankciós politika és a háború együttes hatása miatt Európa gazdasága zsugorodni kezd - mondta el péntek reggel az állami rádióban tett nyilatkozatában a miniszterelnök.

Az oroszok azt közölték nem olyan régen, hogy nem lehet garantálni az Északi Áramlat működését. Tegnap a francia elnök is azt mondta, hogy fel kell készülni arra, hogy nem jön többet gáz Oroszországból. Idehaza inkább attól kell tartani, hogy drágán lehet beszerezni az energiát, vagy attól, hogy nem lesz. Majd azzal folytatta, „a szankciós politika nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, hanem ellenkező hatást váltott ki, mint ahogyan azt tervezték. Azt gondolták, hogy a szankciós politika segítségével a háborút le lehet rövidíteni, mert Oroszország meggyengítésén keresztül hamar lehet sikert elérni. Ez sem vált be, hogy a háború nem hogy nem csökken, nemhogy a lezárása felé közelednénk, hanem a háború jól láthatóan elhúzódik. És a szankciós politika ezen egyáltalán nem tud segíteni. Azt kell mondanom, hogy eleinte azt hittem, hogy csak lábon lőttük magunkat, de most már látszik, hogy az európai gazdaság az tüdőn lőtte magát, és ezért most levegőért kapkod mindenhol” - fogalmazott. A miniszterelnök szerint ez azt jelenti, hogy nem lesz energiaforrás, nem lesz gáz, lesz ugyan gáz, de nagyon magas lesz az ára. "Mi az utóbbi kategóriába tartozunk, mert mi hoztunk olyan döntéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy beszerezzük a szükséges mennyiségű energiaforrást. A kérdés az, hogy milyen hosszú ideig tudjuk majd elviselhető keretek között tartani ennek az árát - magyarázta.

Később ismertette, hogy ki kellett hirdetni az energia-veszélyhelyzetet. Emiatt elrendelt egy operatív törzs felállítását, melyet Gulyás Gergely vezet. Neki a hozott döntések végrehajtása és az újak előkészítése lesz. „Nagy tisztelettel arra kérem a magyar családokat, hogy lássák be, most kénytelenek vagyunk az átlag fölötti fogyasztására kivetni a valódi árat, ha ezt nem így tennénk, akkor egyébként a teljes rezsicsökkentési politikát meg kellene szüntetni” - fogalmazott a kormányfő. Jelezte, vannak még tisztázatlan kérdések. Ilyen az, aki árammal fűt. Azt hangoztatta. „meg akarjuk védeni a rezsicsökkentést.”

Persze Brüsszelt is hosszassan ekézte. Emlékeztetett, Magyarország a szankciókat mindig is ellenezte.A szankciók nem segítenek Ukrajnának, „viszont rossz az európai gazdaságnak, és ha így megy tovább - elnézést kérek - akkor ki fogják nyuvasztain az európai gazdaságot, ez kibírhatatlan.” Kijelentette, ”el kell jönnie az igazság pillanatának. Brüsszelben a vezetőknek azt kell mondani, hogy rosszul kalkuláltunk, téves feltételezésekből indult ki a szankciós politika, azt meg kell változtatni. Le kell ülni az oroszokkal, tárgyalni kell, tűzszünetet kell kötni, utána pedig béketárgyalásokat kell folytatni. Erre a gazdasági bajra csak a béke jelent megoldást.”

Orbán Viktor azt mondta, nem vagyunk egyformák, így van aki megérti a hozott döntéseket, van aki nem. „Azt talán sokan belátják, mert hiszen mindenki vezet családi költségvetést, hogy van, ami belefér, van, ami nem fér bele. A háború előtt belefért az, hogy mindenkinek teljes rezsicsökkentett energiát adjunk. Most, hogy háborús állapotok vannak és háborús árak vannak, meg háborús infláció, ez most már nem fér bele. Az az igazság, hogy jó volna, ha ezt belátnák, de sajnos a tényeken nem változtat az sem, hogyha nem látják be” - vélekedett. Egyúttal „törő metszet, imperialista” gondolkodásnak nevezte az Európai Néppárt elnökének, Manfred Webernek azon nyilatkozatát, miszerint ez Európába érkezett földgázt igazságosan kell elosztani.

A kata átalakítását jó és szükséges döntésnek nevezte. Mint mondta, „én az embereket nem szoktam semmiért se kritizálni, mert mindenki él, ahogy tud, élünk, ahogy tudunk. Az emberek is próbálnak felszínen maradni. A cégekkel van inkább baj, akik vagy rávették, vagy meggyőzték az alkalmazottakat, menjenek át katába”. Ő úgy látja, 450 ezer katásból körülbelül 300 ezer cégeknek, leginkább egy cégnek számláz, tehát valójában színlelt szerződésről van szó. „Még ez is belefért volna, amikor jól megy a szekér, akkor még ezt is elbírja a gazdaság. De most, hogy háború van, és háborús gazdasági logikában kell gondolkodnunk, egész egyszerűen nem fér bele. És nem a költségvetés miatt nem fér bele, hanem a nyugdíjrendszer miatt nem fér bele” - fejtegette. Kijelentette, ha lecsökken a befizetés, akkor a nyugdíjrendszer bajba kerül, illetve a nyugdíjasok bajba kerülnek. Mindenkinek azt tanácsolta, nézze meg, milyen más jogi formát lehet választani. Nyomatékosította, a „kata-kiskapukat bezártuk, nem is fogjuk újra kinyitni.”

Egyúttal beszélt arról is, hogy Szeptember 25-ig lehet nyilatkozni az érintetteknek, milyen adózási formát választanak. A baloldalról szólva kijelentette, a vízben lévő pocok állapotához tudja hasonlítani a helyzetüket. Úgy látja, ebben a kampányban én mögöttünk van, bebizonyították, hogy nem lehet rájuk bízni az országot, háborús körülmények között meg végképp nem. Most itt az első olyan intézkedés, amelynek vannak olyan érintettjei, akiknek ez fáj, akik ellenzik ezeket a kormánydöntéseket, akik nem értenek egyet, és ők fölülnek erre a hullámra - és minden hullámra föl fognak ülni. Bármilyen intézkedés, amely megkérdőjelezhető és vitatható, arra a baloldali ellenzék fel fog ülni és megpróbál hangulatot kelteni a kormányzás ellen, ha úgy tetszik politikai hasznot akar ebből hozni. „Én azt tudom mondani, hogy ezt én ugyan értem, de ezt nagyon rossz politikának tartom - vélekedett.

„Háborús állapotok vannak, az összefogás felé kell mennünk. Ezért kérem a katásokat is, hogy értsék meg azt, ami most történik, ezért kérem a rezsicsökkentéssel működő háztartásokat, hogy ők is értsék meg, hogy milyen helyzet van, segítsenek abban, hogy egy ilyen háborús helyzetben az ország működőképességét, az emberek életszínvonalát, munkahelyét, a nyugdíjakat meg tudjuk védeni. Háborús helyzetre az összefogás a jó válasz, nem pedig a politikai haszonlesés.”

A nyilatkozat végén beszélt a déli határon kialakult, amit nem tudnak többé a hadsereggel megoldani. Azt állította, nem csak az érkező migránsok és az illegális határátlépők száma nő, hanem agresszivitásuk is. Itt is előkerült az EU hibáztatása, ugyanis ”ha az Európai Unió nem támogatná a migrációt, akkor már túl is lehetnénk ezen a migrációs invázión, nem jönnének újabb illegális határátlépők, tekintettel arra, hogy az Unió kimondhatta volna, hogy nem fogad be senkit és nem fogad be senkit, akkor nincs értelme elindulni. Megemlítette, délután aláírja a határvadász egységes felállításáról szóló rendeletet. Ők a Készenléti Rendőrség keretein belül fogják ellátni munkájukat, és egy alacsonyabb szintű kiképzést kapnak majd, ezért is nem kereshetnek annyit, mint a rendőrök meg a katonák, mert „akkor fölborul a rend”. Egyúttal utalást tett arra is, hogy mindez „fölfele fogja tolni a rendőri és a katonai fizetéseket is”.