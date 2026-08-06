Kiszáradó tavak, rekordalacsony dunai vízállás, egyre rövidebb, hektikus strandszezonok – teljesen új helyzet előtt állunk. A gyógy- és termálvízkincsre épülő turizmus nagy lehetőség, de a szektor támogatása régi adósság az állam részéről. Közben a fürdőgyógyászati kezelések is elsorvadnak.
Úgy tudni, az uszodamester egy oszlop miatt nem látta, mi történt, a kisfiú kómában van, édesanyja, egy lengyel nő sokkot kapott.
Debrecenben és Hajdúszoboszlón dió nagyságú jég hullott.
Szinte minden körülmény a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelése mellett szólt.
A lehetséges indítékról és a körülményekről a rendőrség egyelőre nem adott bővebb tájékoztatást.
A Hotel Aqua Blue tulajdonosai tavaly nyáron szerződtek le az első csoportok fogadására, amiben az sem gátolta őket, hogy a szálláshelynek akkor sem volt és jelenleg sincs működési engedélye.
Google-fordítóval kérte áldozatát, hogy menjen vele sétálni. Már a börtönben várja ügyének alakulását.
A helyszínelés befejezéséig - várhatóan 12-13 óráig - a szerelvények csak egy vágányon közlekedhetnek.
Az áldozat hozzátartozói október elején jelezték rokonuk eltűnését a magyar rendőrségnek.
A baleset kedd éjszaka Kaba és Hajdúszoboszló között történt.
Ne alakítsák munkásszállóvá a panzióikat! – erre a kérte a város polgármestere a szállásadókat, miután náluk is mind több a közeli Debrecenben dolgozó távol-keleti vendégmunkás.
A nyílt utcán támadták meg a fiatal nőt, akit meg is sebzett támadója.
A kabinet a költségvetési egyenleg megmentése érdekében kész akár azt is veszélyeztetni, hogy a jövőben ne legyen használható az állami tulajdonban lévő hajdúszoboszlói földalatti gáztároló.
Az állami vagyon tönkretételével egyenértékű, ezért komolytalan ötletnek tartja az energetikai szakértő a hajdúszoboszlói tárolóban bent tartandó fűtőanyagnak a kormány által közzétett kinyerési ötletét. Igaz, így a télen kicsit kevesebbet költenének.
A téli időszakra halasztott fizetésben állapodott meg az orosz Gazprommal az MVM - közölte az állami energiakereskedő.
Senkivel sem kommunikáltak, úgy szelték át lényegében fél Európát.
Csaknem százszor csapolta meg a hajdúszoboszlói cég számláit a nő, aki bevallotta tettét, és a 47 millió forintos kár jó része megtérült.
Álló autónak ütközött a kétkerekű jármű vezetője, a rendőrség vizsgálja a körülményeket.
Egy nyílt égésterű vízmelegítő okozhatta a bajt, jelzőberendezés nem működött a lakásban.
Nyaralását töltötte a városban a férfi, a buli a rendőrkapitányságon ért véget.
Többségében függetlenként induló jelöltek nyertek országszerte a vasárnapi voksolásokon.
Úgy tűnt, hogy tűz keletkezett a tetőszerkezeten, de szerencsére csak műszaki mentésre volt szükség.
A szomszéd udvaron eldobott dekk meggyújtotta az avart, majd beindult a láncreakció.
A szülők Hajdúszoboszlón azt gondolták, itt a világvége, ezért ölték meg kisfiukat, azután végeztek magukkal.
Kigyulladt egy földszintes lakóház péntek este Hajdúszoboszló külterületén, a Szováti útfélen, a tűzben egy ember meghalt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel.
Meghalt egy nő Hajdúszoboszlón, elütötte egy tolató kisteherautó pénteken kora délután - közölte a Hajdú-Bihar megyei főkapitányság a rendőrség honlapján.