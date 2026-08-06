A polgármester tiltása ellenére Fülöp-szigeteki vendégmunkásoknak adnak ki egy hajdúszoboszlói termálhotelt

A Hotel Aqua Blue tulajdonosai tavaly nyáron szerződtek le az első csoportok fogadására, amiben az sem gátolta őket, hogy a szálláshelynek akkor sem volt és jelenleg sincs működési engedélye.