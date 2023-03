Gy. D.;

2023-03-31 12:08:00

A török parlament ratifikálta Finnország NATO-csatlakozását

Néhány nappal azután, hogy a magyar parlamentben több hónapos halogatást követően a héten sikerült jóváhagyni a finnek csatlakozását az észak-atlanti szövetséghez.

Jóváhagyta a török parlament Finnország csatlakozását a NATO-hoz, így végleg elhárult az akadály azelőtt, hogy Finnország a nyugati védelmi szövetség tagjává váljon – jelentette pénteken a Reuters hírügynökség.

Megjegyzik, Törökország volt az utolsó NATO-tagállam, amely ratifikálta a finn csatlakozási kérelmet, néhány nappal azután tették meg, hogy a magyar parlamentben több hónapos halogatást követően a héten sikerült jóváhagyni a finnek csatlakozását az észak-atlanti szövetséghez.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök korábban azt mondta, Finnország eleget tett Törökország kérésének, és konkrét lépéseket tett az Ankara által terroristának tartott csoportokkal szembeni fellépés érdekében, továbbá a törökországi fegyverexport eseti engedélyezésének lehetőségével.

Mint arról a Népszava is beszámolt korábban, a magyar parlament a héten több hónapos halogatást követően ratifikálta a finn NATO-csatlakozást. Sanna Marin finn miniszterelnök megköszönte Magyarországnak a lépést, de azt kérte, hogy Svédország csatlakozását is mihamarabb szavazzák meg. A magyar kormány ugyanis a korábbi ígéreteivel szemben kettéválasztotta a két ország csatlakozási folyamatát, és Finnországgal ellentétben továbbra is packázik Svédországgal.