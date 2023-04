Gy. D.;

hírszerzés;USA;Ukrajna;Szíria;tervek;iratok;kurdok;szivárogtatás;támadások;védelmi minisztérium;Wagner-csoport;

2023-04-21 18:24:00

A kiszivárgott amerikai iratok szerint Ukrajna a kurdok segítségével támadásokat akart végrehajtani a Wagner-csoport harcosai ellen Szíriában

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban decemberben elrendelte a művelet tervezésének leállítását.

A kiszivárgott, szigorúan bizalmas amerikai hírszerzési dokumentumok szerint az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága terveket dolgozott ki arra, hogy a szíriai kurdok segítségével titokban támadásokat hajtsanak végre a Wagner-csoport orosz zsoldossereg harcosai ellen Szíriában, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban decemberben leállíttatta a művelet tervezését – adta hírül pénteken az Ukrajinszka Pravda a The Washington Post alapján.

Az amerikai napilap beszámolója szerint a terv célja az volt, hogy kárt és ezáltal pluszköltségeket mérjenek Oroszországra és a Szíriában is aktív zsoldosseregre, ami akár arra is kényszeríthette volna Moszkvát, hogy erőforrásokat csoportosítson át Ukrajnából.

A kiszivárgott iratok szerint az ukrán elnök azonban decemberben leállíttatta a művelet megtervezését. A lap szerint a dokumentumban (amely egyes helyeken a HCS-P jelzést viseli, ami arra utal, hogy bizonyos információk emberi erőforrásoktól származnak) részletesen kitérnek arra, hogy az ukrán védelmi hírszerzési főigazgatóság tisztjei a tervezés során előnyben részesítették, hogy drónokkal mérjenek csapást az orosz erőkre, különösképpen a Wagner-csoport zsoldosaira.

Az ukrán tisztek ezenkívül fontolóra vették annak lehetőségét is, hogy kiképezzék az északkelet-szíriai de facto független kurd térséget ellenőrző Szíriai Demokratikus Erők (SDF) harcosait is orosz célpontok elleni támadások végrehajtásának érdekében (a kurdok a Moszkva által támogatott Bassár el-Aszad szíriai elnök kormányához hű erők ellen harcolnak a szíriai polgárháborúban).

A dokumentum szerint az SDF belement a dologba, a kiképzésen kívül cserébe légvédelmi rendszereket és biztosítékot kért arra, hogy szerepe titokban marad az esetleges ukrán műveletek során. Ezenkívül kikötötték azt is, hogy a kurd területeken található orosz állások ellen nem hajtanak végre támadást.

Ezzel szemben az SDF egyik szóvivője a lapnak azt mondta, az erről szóló dokumentumok hamisak, erőik soha nem álltak egyik oldalra sem az orosz–ukrán háborúban.

A dokumentum tartalma arra utal, hogy Törökország (amely a szíriai kormányerők ellen harcoló iszlamista lázadókat támogatja a konfliktusban) tudott ezekről a tervekről, török tisztségviselők állítólag megpróbálták elejét venni az orosz erők elleni támadások nyomán esetlegesen kialakuló megtorlásnak. Azt javasolták továbbá, hogy Ukrajna a kurd ellenőrzésű területekről kiindulva vigye véghez a támadásokat, semmint az észak- és északnyugat-szíriai területekről (amelyeket Ankara által támogatott felkelők ellenőriznek).

Az SDF az Iszlám Állam elleni küldetéseken részt vevő amerikai csapatok legfőbb partnere Szíriában. "Hálául" Donald Trump előző amerikai elnök 2019 októberében elárulta őket, kivonta az amerikai csapatok nagy részét, és közölte, nem áll az útjába az ellenük indított török offenzívának.

Az nem derül ki, hogy az ukrán elnök miért állíttatta le a műveletet, de a dokumentumban arra a következtetésre jutnak, hogy emögött egy sor ok húzódhatott meg, szó lehetett amerikai nyomásról, Ukrajna korlátozott számú drónkészletéről vagy akár csak amiatt is dönthettek így, mert kételkedtek az akció sikerességét illetően.

Bár nem valószínű, hogy Kijev felújítja ezeket a terveket, a dokumentumban hangsúlyozzák, ha így tenne, az oroszok válaszul akár amerikai érdekeket is célba vehetnének a térségben, amennyiben a műveletet az Egyesült Államoknak tulajdonítanák.

Az iratokban részletesen kitérnek annak értékelésére is, milyen támadás milyen következménnyel járna. Bár a Damaszkusz közelében és a szíriai tengerpartnál található, jól védett orosz támaszpont elleni csapások a legnagyobb veszéllyel járnának a támadókra, mégis, ez okozná a legnagyobb anyagi kárt is Moszkvának. Ezzel szemben a légvédelemmel gyengén védett, közép-szíriai, orosz kötődésű olajipari infrastruktúra elleni rajtaütések csak „mérsékelt anyagi károkat” okoznának Oroszországnak, különösen pedig a Wagner Csoportnak.

Mégis, úgy vélekednek, a szíriai műveletek révén Ukrajnának meglenne a lehetősége, hogy előzetesen már szíriai lázadók által ostromlott orosz állásokat támadjon, miközben a támadásokat más, helyi csoportoknak tulajdoníthatná.

Szóba kerül ezenkívül egy korábbi, november 27-i incidens is, amely során egy Kelet-Szíriában működtetett orosz légvédelmi rendszer tüzet nyitott egy amerikai drónra, ám egy amerikai tisztségviselő elmondása szerint nem találta célba.

A szigorúan bizalmas amerikai hírszerzési iratok kiszivárogtatásáról először a The New York Times számolt be április elején, azóta pedig egyre több és több dokumentum lát napvilágot. A Bellingcat oknyomozó portál arra jutott, hogy az iratokat a Discord nevű közösségi oldal WowMao nevű szerverén tették közzé március 1-jén vagy 2-án, de az eredeti forrás akár még korábban is közzétehette őket. Az AP amerikai hírügynökség munkatársai kapcsolatba léptek Discord-felhasználókkal, és azt sikerült kideríteniük, hogy a dokumentumokat állítólag egy „Lucca” nickname-t viselő felhasználó osztotta meg, aki elképzelhető, hogy egy gyerek.

Az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított az ügyben. Az amerikai védelmi tárca pedig április 17-én közölte, 45 napon belül nyilvánosságra hozzák vizsgálatuk eredményeit.