nepszava.hu;

Európai Unió;Magyarország;támogatás;Ukrajna;lőszerek;blokkolás;

2023-05-16 11:08:00

Az Orbán-kormány blokkolta az Ukrajnának fegyverekre szánt újabb félmilliárd eurós uniós támogatást

A mostani EU-csomag már a nyolcadik lenne, de különféle sérelmek miatt megint mi lehetünk a kerékkötők.

Magyarország blokkolta az újabb, 500 millió eurós részlet kiutalását Ukrajna számára az Európai Békekeretből (EPF) – szúrta ki a vg.hu az ANSA olasz hírügynökség honlapján.

Az egyelőre hivatalosan meg nem erősített hír szerint az Orbán-kormány „garanciákat követelt arra vonatkozóan, hogy az EPF a jövőben is megőrizze globális horizontját, és ne csak Ukrajna felfegyverzésére használják”, de valódi magyarázatról az ANSA sem számolt be.

A tagállamok külügyminisztereinek tanácsa május ötödikén hagyta jóvá, hogy az Európai Unió tagországai közösen, egymilliárd euró értékben szerezzenek be tüzérségi lőszert és rakétákat Ukrajna számára. Ennek alapján az Európai Békekeret részeként jóváhagyott támogatás lehetővé teszi az ukrán fegyveres erők ellátását 155 milliméter kaliberű tüzérségi lőszerekkel és rakétákkal. Arról a Népszava még márciusban írt, hogy Magyarország nem vétózta meg az EU-s lőszerbeszerzést, s így Ukrajna egy éven belül egymillió darab tüzérségi lövedéket kap.

A feltételezett indokok között lehet, hogy amint arról lapunk magyar sajtóban elsőként hírt adott, az ukrán Nemzeti Korrupció-megelőzési Ügynökség (NAZK) május 4-én a háború nemzetközi támogatójának minősítette az OTP-t. Ezt a magyar pénzintézet méltatlannak tartja, és ahogy arról szintén beszámoltunk, négy pontban cáfolja az ukrán állításokat.

Utóbbiakkal kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – bár a lőszerbeszerzést nem említette – azt nyilatkozta, hogy az Orbán-kormány nehezen tárgyal újabb szankciókról, ameddig az OTP a háború nemzetközi szponzorainak listáján van. Nemrég ugyanis Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Kijevben beszélt arról, hogy az EU hamarosan tizenegyedik szankciócsomagot vezet be Oroszországgal szemben. A vg.hu megemlíti még a most vasárnap napvilágra került amerikai titkosszolgálati jelentést is a blokkolás lehetséges okaként, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt javasolta, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket, hátha azzal romba döntik a magyar ipart is.