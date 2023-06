Papp Zsolt;

adócsomag;üzemanyag;infláció;jövedéki adó;adótartozás;adóemelés;chipsadó;extraprofit;

2023-06-06 19:00:00

Durva adóemelés jön a kutakon, az áremelkedés elérheti a literenkénti 40 forintot

Januártól adóemelés miatt ugrik az üzemanyagok ára, új termékekre vetik ki a chipsadót, tartósan megmarad a repülőjegyadó a kormány friss adócsomagja szerint.

A kormány kedden benyújtotta a parlamentnek a jövő évi adócsomagot, amelyekben újabb adóemelésekre derült fény. Az elmúlt napokban a kormány már bejelentette, hogy egyes lakossági megtakarítások kamatjövedelemére 13 százalékos szociális hozzájárulási adót vet ki, emeli a gyógyszergyártók, a kiskereskedelmi cégek befizetéseit. Ez utóbbiak azért okoznak gondot, mert ezen adóemelések növelik az inflációt. Hasonlóan direkt árfelhajtó hatással járhat az üzemanyagok jövedéki adótartalmának emelése, amely a most benyújtott adócsomag egyik legfajsúlyosabb tétele.

A parlament előtt fekvő javaslat szerint,

ami – a jelenlegi üzemanyagárakat tekintve – 5-7 százalékos emelést is jelenthet. Mivel az adóemelések januárban lépnek életbe, könnyen előfordulhat, hogy 2023 decemberében egyszámjegyűre csökkenő infláció 2024 elején átmenetileg újra emelkedni fog,

A kormány azzal magyarázza az üzemanyagok jövedéki adójának emelését, hogy Magyarország már évek óta nem teljesíti az Európai Bizottság által előírt adóminimumot, és a kormány a jövőben már nem akar a kötelezettségszegési eljárást kockáztatni. Bizonyára az is közrejátszott a döntésben, hogy a jövő évi költségvetés meglehetősen ingatag lábakon áll,

Változnak a chipsadó szabályai is:

A chipsadó emelését a kormány minden esetben népegészségügyi okokkal indokolja, ám nem mellesleg ezekből befolyó adó még csökkenő forgalom mellett is plusz bevételhez juttatja a költségvetést.

Az adócsomag jelentős része törvényi szintre emelné az eddig rendeleti kormányzással adóügyben meghozott döntéseket. Ez történik a légitársaságok extraprofitadójával, amit az elmúlt hónapokban zöld adóvá alakított át kormány, úgy, hogy a nagyobb környezeti terhelésű – értsd korszerűtlenebb – gépekkel repülő társaságok magasabb adót fizetnek.

Hasonló változások jönnek a személyi jövedelemadókban is: a kormány eddigi rendeleti úton szabályozta a 30 év alatti anyák adómentességét – azt már a törvénytervezetben is rögzítik, de a szabályok tartalmában nincs változás. Ugyancsak most jelenik meg az szja törvényben a munkába járás emelt összegű támogatása, és a SZÉP-kártyák alszámlainak összevonásával kapcsolatos szabály is.

Átalakulnak a gépjármű-adó fizetés szabályai is: az eddigi rendszerben az éves adót (súlyadót) két részletben, március és szeptember közepéig kellett megfizetni. A jövő évtől ez megváltozik,

Enyhülnek magánszemélyek esetében a nullás adóigazolásra vonatkozó szabályok: az elmúlt években gondot okozott, hogy akár egy-két ezer forintos tartozás miatt egy-egy adózó nem tudta igénybe venni az állami támogatásokat például otthonteremtéshez. Az új szabály szerint az a magánszemély, akinek a köztartozása nem éri el a 30 ezer forintot, illetve a nettó adótartozása – a különböző adószámlák közötti átvezetés után - nem haladja meg az 5000 forintot, az köztartozásmentes adózónak minősül a jövőben.