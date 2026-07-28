Eltöröltek néhány kisadót, nehezebb lesz adót elkerülni a NER-huszároknak, illetve 298 milliárdot vissza kell téríteni az Orbán-kormány adópolitikája által üldözötteknek.
Az Orbán-kormány 8,3 milliárd forint közpénzt költött a nem létező adócsomagra épített nemzeti konzultációra. Magyar Péter leendő kormányfő szerint a helyreigazítás is hamis, várja a valódit, amit a portál napokig a címlapon tart, ahogy tette azt a hazugsággal is.
Januártól adóemelés miatt ugrik az üzemanyagok ára, új termékekre vetik ki a chipsadót, tartósan megmarad a repülőjegyadó a kormány friss adócsomagja szerint.
Több adótörvényt is módosítatna a kormány a vagyonkezelő alapítványok adózásának optimalizálásához.
Akár tíz milliárd forintos nyereségig megúszhatja egy cég a társasági adó megfizetését a kormány új javaslata szerint. Így viszont kevesebb pénz jut a sport- és kulturális taóra.
Adóemelést nem tervez jövőre a kormány, igaz, hogy a 27 százalékos áfakulcs 25 százalékra történő mérséklését sem, pedig az Európai Parlament azt javasolta.
Munkavállalónként nagyjából 30-35 ezer forintról folyik az alkudozás. Az előre hozott csökkentéshez szükség lenne a bérmegállapodás módosítására és az év utolsó hónapjaiban megjelenő adatokra.
Adócsomagjának kongresszusi megszavazásával megszerezte első komoly politikai sikerét a januárban egy éves mandátumát töltő Donald Trump. Az elnök azonban máris bizonytalanná tette a csökkentés mértékét.
Egy nap alatt átzavarták a parlamenten az idei utolsó adócsomagot, amely a külföldre menekített jövedelmek utáni adózásról rendelkezik.
Elfogadta a parlament hétfőn a bérmegállapodást megalapozó, a versenyképesség növelését célzó adócsökkentési csomagot, amely alapján egységesen 9 százalék lesz jövőre a társasági adó mértéke, és csökkennek a munkáltatói járulékok is. A Ház elfogadott három olyan törvénymódosítást, illetve törvényt, amiket korábban Áder János visszaküldött a Háznak. Így az egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról szóló törvényt, a szélerőmű-ellenes törvényt és az egészségügyi csomagot. Törvényt módosítottak továbbá arról, hogy MEKH elnöke rendeletben rögzíthessen bizonyos energiadíjakat.
A parlament tegnap elfogadta a jövő évre szóló második adócsomagot, a több mint 130 oldalas salátatörvényben alaposan átírva számos, idén még érvényes szabályt. Így többek között:
Az Országgyűlés kedden elfogadta a kormány őszi adócsomagját, amelynek legfontosabb elemei a kabinet szerint a köztehercsökkentés, a versenyképesség növelése, valamint az adóbürokrácia mérséklése. A változtatások eredményeként nő a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) bevételi határa, az áfában szintén emelkedik az alanyi mentesség értékhatára, egyszerűsödnek az egészségügyi hozzájárulás (eho) szabályai, továbbá az adóhatóság a jövőben szankcionálás helyett szakmai segítségnyújtással támogatja a hibázó adózókat.
Benyújtotta tegnap a jövő évi adócsomagot a nemzetgazdasági tárca. A tartalmat illetően a közterhek és az adóbürokrácia csökkentésére, valamint a versenyképesség növelésére hivatkozott a törvénymódosításokat jegyző Varga Mihály miniszter.
A gazdasági tárca pénteken benyújtotta az őszi adócsomagot az Országgyűlésnek, amelynek legfontosabb eleme a köztehercsökkentésen és a versenyképesség növelésén túl az adóbürokrácia csökkentése - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Amennyiben a javaslatot megszavazza a parlament, egyebek mellett nő a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) bevételi határa, az áfában emelkedik az alanyi mentesség értékhatára és egyszerűsödnek az egészségügyi hozzájárulás (eho) szabályai is.
Készül a gazdaságot erősítő őszi csomag, amely a foglalkoztatást és a munkaerőpiacot érinti majd, de "lesznek közte adóintézkedések is" - jelentette be a vg.hu tudósítása szerint Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a gazdasági kabinet tegnapi ülése után.
Legkésőbb a jövő hét közepén mindenki megkapja a személyi jövedelemadó-bevalláshoz (szja-bevallás) szükséges csomagot - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
A képviselők 128 igen szavazattal, 30 nem ellenében jóvá hagyták a kormány jövő évi adócsomagját. Az Országgyűlés módosította a büntetés-végrehajtási kódexet. A főpolgármester megkapta a tényleges vétójogot. A végrehajtói kamara mellé pedig miniszteri biztos kerülhet.
Ötnapos ülést tart a jövő héten a parlament, amely várhatóan kedden elfogadja a jövő évi adótörvénycsomagot, szerdán pedig megkezdi a 2015-ös költségvetési törvényjavaslat általános vitáját 30 órás időkeretben.
A 2015-ös adócsomag jelen állása szerint jövőre 5 százalékra csökken a szarvasmarha, a juh és a kecske "köztes termékeinek" áfája. Az Országgyűlésben korábban a Fidesz frakció indoklás nélkül lesöpörte az MSZP-nek az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentésére vonatkozó törvényjavaslatát. A csalók most már a darabolt termékekkel űzik áfacsalási "játékukat".