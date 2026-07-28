Elfogadta a Ház a törvényeket, amiket Áder korábban visszadobott

Elfogadta a parlament hétfőn a bérmegállapodást megalapozó, a versenyképesség növelését célzó adócsökkentési csomagot, amely alapján egységesen 9 százalék lesz jövőre a társasági adó mértéke, és csökkennek a munkáltatói járulékok is. A Ház elfogadott három olyan törvénymódosítást, illetve törvényt, amiket korábban Áder János visszaküldött a Háznak. Így az egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról szóló törvényt, a szélerőmű-ellenes törvényt és az egészségügyi csomagot. Törvényt módosítottak továbbá arról, hogy MEKH elnöke rendeletben rögzíthessen bizonyos energiadíjakat.