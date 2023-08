M.A.;

2023-08-31 17:04:00

Szijjártó Péter: Megvitatni sem fogjuk az ukrajnai fegyverszállítások finanszírozását, amíg az OTP fent van a háború támogatóinak listáján

A magyar külügyminiszter elmondta, hogy ukrán kollégája nem volt hajlandó tárgyalni vele Toledóban, az orosz nukleáris szankciók pedig szerinte jól mutatják, hogyan néznek minket hülyének.

Magyarország addig még csak megvitatni sem hajlandó az ukrajnai fegyverszállítások további európai uniós finanszírozásának ügyét, amíg Kijev nem távolítja el az OTP-t a háború nemzetközi szponzorainak listájáról és nem adja vissza a kárpátaljai közösség elvett jogait – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Toledóban.

A külügyminiszter nem engedett a nyomásnak

A külügyi tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter az európai uniós külügyminiszterek informális ülését követően arról számolt be, az ukrajnai háborúval kapcsolatos napirendi pont ismét világossá tette, hogy tovább kell erősíteni a béke hangját, mert a nagy többség még mindig a háborúval van elfoglalva.

Közölte, hogy a többségi álláspont a fegyverszállítások fenntartása, ami jól mutatja, hogy már mindenki hosszú háborúval számol, ezt bizonyítja az Európai Unió azon javaslata is, amelynek értelmében évi öt-öt milliárd eurót fordítanának katonai segítségnyújtásra a következő négy év során.

– Ez a megközelítés rendkívül elszomorító (.) Ilyenkor kell feltennünk a kérdést, hogy hány ember fog meghalni, hogy még mekkora pusztítást kell elszenvednie Ukrajnának a következő négy esztendőben – jelentette ki, hozzátéve:

Majd kiemelte, hogy nagy volt a nyomás annak érdekében, hogy Magyarország szavazza meg az újabb 500 millió eurós részletet a fegyverszállítások finanszírozására, valamint a 20 milliárd eurós csomagot a következő négy évre. Márpedig ez szavai szerint azt jelentené, hogy a háborúért semennyire nem felelős magyar adófizetők pénzéből a következő években több mint 80 milliárd forintot kellene befizetni.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a kormány még csak megvitatni sem hajlandó ezt a javaslatot addig, amíg az ukrán hatóságok le nem veszik az OTP-t a háború nemzetközi szponzorainak listájáról.

Amint arról lapunk elsőként beszámolt, az ukrán Nemzeti Korrupció-megelőzési Ügynökség (NAZK) május 4-én minősítette a háború szponzorának az OTP-t. A NAZK azzal indokolta a döntést, hogy az OTP továbbra is jelen van Oroszországban, és kedvezményes hitelnyújtási feltételeket biztosít – beleértve a törlesztések halasztásának lehetőségét – a mozgósítás során behívott vagy szerződéses orosz katonák számára is. Az ottani leányvállalatok a 377-FZ jelzésű oroszországi törvényre is hivatkoznak, amely a „különleges katonai műveletben” (háborúban) részt vevő katonákra is kiterjed, a jogszabályban pedig külön említik is a szakadár „Donyecki és Luhanszki Népköztársaságot”.

Végül nem volt hatszemközti tárgyalás

Szijjártó Péter az eseményről közzétett Facebook-videójában arról is beszélt, hogy Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője hatszemközti tárgyalást kezdeményezett a mai napra ez ügyben vele és az ukrán diplomácia vezetőjével, Dmitro Kulebával.

– mondta, és hozzátette, hogy Borrell ismertette a közösség jogászainak szakvéleményét is, akik úgy ítélték meg, az OTP semmilyen EU-s jogszabályt vagy szankciót nem sértett meg a működésével, így ezzel is megerősítést nyert a listázás elfogadhatatlansága.

Tizenötezer diák „elukránosítása” kezdődik

A miniszter az MTI összefoglalója szerint a kárpátaljai magyarok helyzetét is érintette, és sérelmezte, hogy szeptember 1-től gyakorlatilag elkezdődött mintegy 15 ezer diák „elukránosítása”, miközben Magyarországon több mint ötezer menekült gyerek folytathatja a tanulmányait.

A nemzetközi jog súlyos megsértésének nevezte a Kijev által elfogadott új szabályozást, és közölte:

Szijjártó Péter mindemellett arról is beszélt, hogy