M.A.;

lemondás;Sándor-palota;hivatalos látogatás;Novák Katalin;

2024-02-13 06:56:00

Lemondta hivatalos programjait Novák Katalin

A távozó államfő még két hétig marad Magyarország köztársasági elnöke, ezalatt Montenegróba, valamint az ukrajnai háború kitörésének második évfordulóján Kárpátaljára látogatott volna.

Novák Katalin hétfőn írásban is bejelentette lemondását az őt megválasztó Országgyűlésnek, de hivatalosan még két hétig marad Magyarország köztársasági elnöke. A Sándor-palota a Telex megkeresésére közölte, a következő két hétben Novák Katalin Montenegróba utazott volna hivatalos látogatásra, valamint az ukrajnai háború kitörésének második évfordulóján Kárpátaljára látogatott volna, hogy a magyar közösséget biztosítsa az anyaország támogatásáról. A köztársasági elnök mindkét programot lemondta.

A tájékoztatás szerint Novák köztársasági elnöki megbízatásából hátralévő, várhatóan közel két hétben „azon dolgozik, hogy a Sándor-palotát úgy adhassa át az őt követő államfőnek, hogy megválasztását követően mielőbb megkezdhesse az érdemi munkát a nemzet szolgálatára”.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nemrég azt mondta, várhatóan márciusban lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak. Miután Novák Katalin aláírja a lemondását, az Országgyűlésnek tizenöt napon belül döntenie kell annak elfogadásáról. Amennyiben a parlament a lemondást elfogadja – ehhez a frakcióvezető nem fűzött komolyabb kételyeket –, akkor attól számítva harminc napon belül meg kell választani az új államfőt.

Közben több ellenzéki párt is bejelentette, hogy közvetlen államfőválasztást követel. Azonban – mint arról a Népszava is beszámolt – ehhez az Alaptörvény mellett több sarkalatos, választási törvény és számos egyéb jogszabály módosítására lenne szükség. Mindehhez az Országgyűlésben kétharmados többségben lévő Fidesz-KDNP támogatása is kellene, amire semmi esély. A köztársasági elnök választásának szabályait az Alaptörvény tartalmazza, s ez népszavazás útján sem módosítható.