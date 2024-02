M.A.;

2024-02-17 21:56:00

Egy hét alatt több mint 30 milliót költött Facebook-hirdetésekre a Megafon

Február 14-én egyetlen nap alatt 8 milliónál is magasabb összeget tapsolt el a fideszes influenszerközpont.

A Political Capital elemzése alapján mi is beszámoltunk arról, hogy a pedofilbotrányt követő lemondások után több mint 10 milliót költött facebookos hirdetésekre a Megafon, most azonban a Telex azt írja: a kormány narratíváját a közösségi médiában sulykoló influenszerközpont heti hirdetési számlája most 30 509 462 forint.

A Facebook statisztikaplatformja alapján február 8. és 14. között a Megafon 79 szponzorált posztot dobott be a rendszerbe. Novák Katalin és Varga Judit február 10-én mondott le, szóval a 30 millió forintos megafonos számlában még benne vannak az ez előtti két nap eseményei, viszont nincsenek benne a csütörtök-péntekiek. Mivel a hirdetéseket egyre több pénzzel fűti a Megafon (február 14-én már egyetlen nap alatt több mint 8 milliót költöttek erre), a teljes gőzzel futó kampány heti költségét a portál szerint 50-60 millió forint közé becsülhetjük.

Összehasonlításképpen a Telex felidézi, hogy a 2022-es választási kampányban a fideszes kommunikációból oroszlánrészt vállaló Megafon heti facebookos hirdetési számlája 40 millió forint körül mozgott, ami a választás előtti utolsó hetekben 70-80 millióig emelkedett.