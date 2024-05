Reagált a kormány az iváncsai akkugyárban történt elbocsátásokra: tesztüzem zajlik és ez hatással van a foglalkoztatásra is

P. L.;

Az iváncsai akkumulátorgyárról beszélt az LMP-s Kanász-Nagy Máté a Parlamentben, Fónagy Jánosnak, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkárának címezve.

Az MTI szerint Kanász-Nagy Máté arról beszélt, hogy sajtóhírek szerint több száz dolgozót küldtek el pénteken a Fejér vármegyei Iváncsán található akkumulátorgyárból. Megjegyezte, kölcsönzött munkaerőt küldtek el, őket ugyanis a legegyszerűbb elbocsátani. Szerinte ide vezetett a kormány akkumulátorgyarmatosító politikája, aminek az a lényege, hogy Magyarországot egyszerre szolgáltatják ki a nyugati nagytőkének, az autógyáraknak és a távol-keleti nagytőkének, az akkumulátorgyáraknak. A külföldi gyárakat több száz milliárddal támogatja a kormány, a magyar kis- és közepes vállalkozások azonban nem kapják meg ezt a támogatást - közölte, hozzátéve, a június 9-i európai parlamenti választáson meg lehet állítani az akkumulátorgyarmatosítás folyamatát.

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában azt mondta, hogy az iváncsai gyárban tesztüzem zajlik és ez hatással van a foglalkoztatásra is. Hozzátette, munkajogilag a kölcsönzött munkaerőt nem is kell elbocsájtani, mivel kölcsönszerződéssel foglalkoztatják az érintetteket. Elmondta, négy munkaerőkölcsönző biztosított munkavállalókat az iváncsai gyárba, tájékoztatásuk szerint a leépítés külföldi munkavállalókat érintett. Közölte, az érintett munkavállalók más munkáltatókhoz történő elhelyezése folyamatban van. Kitért arra is, Fejér vármegyét intenzív munkaerőkereslet jellemzi, az országban itt a legkedvezőbbek az elhelyezkedési lehetőségek.

Amint azt lapunk is megírta, több száz dolgozót küldtek el pénteken az iváncsai akkumulátorgyárból. Az RTL Híradónak többen név nélkül azt mondták, voltak információk, hogy elbocsátások várhatók, ám arra senki sem készült fel, hogy ilyen hirtelen lesz, és ennyi embert érint. Úgy tudják, hétfőn további kirúgások lesznek.