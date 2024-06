Szijjártó Péter: Hol fizikai, hol jogi, hol politikai eszközökkel vadásznak a „békepárti” politikusokra

P. L.;

Orbán-kormány;Szijjártó Péter;háború;béke;uszítás;

2024-06-03 21:10:00

Lassan nem tudunk elég idézőjelet tenni a szó köré.

Donald Trump volt amerikai elnök és Robert Fico szlovák kormányfő példája is mutatja, hogy rendkívüli nehézségekkel néznek ma szembe a „békepárti” politikusok, hol fizikai, hol jogi, hol politikai eszközökkel vadásznak rájuk - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Marcaliban, semmi által nem igazolt összeesküvés-elméletek sajátos elegyét megalkotva.

Arról, hogy az Orbán-kormány által „békepártinak” nevezett erők esetleg orosz kibertámadás alatt is állhatnak, a miniszter nem beszélt. Az ügy kirobbanásakor is inkább az újságíróknak támadt neki.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető a Marcaliban tartott lakossági fórumon az ukrajnai háború eszkalációjának egyre súlyosabb veszélyére hívta fel a figyelmet, ostorozva a „háborús őrületet”, amely eluralkodott az európai vezetők körében, és rámutatva a kontinenst érő negatív következményekre. Úgy vélekedett, hogy a Nyugat sorozatosan elhibázott döntéseket hozott az invázió több mint két évvel ezelőtti megindítása óta, és sérelmezte, hogy a konfliktust izolálás helyett globalizálták. Az orosz hackertámadás után néhány hónappal Barátságért kitüntetést átvevő Szijjártó a háborút megindító Vlagyimir Putyin felelősségét most sem említette. „Mi, Közép Európában is két és fél éve ennek a háborúnak az árnyékában élünk, és két és fél éve fizetjük egy olyan háborúnak az árát, amihez egy, semmi közünk, kettő, nem a mi háborúnk, három, semmilyen módon nem vagyunk okolhatók érte” - sorolta.

Ennek kapcsán az oroszbarát miniszter elmondta, hogy a magyar energiaimport költsége egy év alatt tízmilliárd euróval, azaz mintegy 4000 milliárd forinttal nőtt. „Ennyit kellett összegereblyézni innen-onnan, abszolút fontos és értelmes céloktól annak érdekében, hogy legyen fűtés, legyen meleg víz és maradjon működőképes az ország” - fogalmazott. Emellett emlékeztetett, hogy az egekbe szökött az infláció, és ezért az áremelkedés letörésére kellett fordítani a tavalyi évet gazdaságfejlesztés és beruházások helyett. Arról szintén nem beszélt, hogy csak Magyarországon szökött egekbe az infláció, legalábbis a magyarországi pénzromlás mértéke toronymagasan a legsúlyosabbnak bizonyult Európában. Sőt, konkrétan letagadta a kormány felelősségét: „Mindez nem azért (történt - a szerk.), mert elfelejtettünk volna gazdaságpolitikát csinálni vagy mert hirtelen elkezdtük rosszul csinálni a dolgokat, hanem olyan külső ok miatt, amihez semmi közünk nincs és amivel szemben abszolút védtelenek vagyunk. (...) Miközben mi itt küzdünk, miközben befogadtunk egymillió menekültet, aközben a nyugat-európaiak háborúsdit játszanak” - magyarázta.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a háború vége nem került közelebb a több százmilliárd eurónyi értékű fegyverszállítmányok ellenére sem, és jól láthatóan nem is lehetséges katonai megoldás, ugyanis egyik fél sem tud felülkerekedni a másikon a csatatéren. A fegyverszállítmányok elmaradásával persze alighanem Oroszország kerekedne felül, de a miniszter erre sem óhajtotta felhívni a figyelmet. Kifejtette, hogy a rendezés ekképpen egyedül diplomáciai úton képzelhető el, a kérdés csak annyi, hogy mikor indulhatnak meg a béketárgyalások, márpedig minél előbb, annál jobb, máskülönben még több ember fog meghalni, még nagyobb lesz a pusztítás.

Ezzel összefüggésben üdvözölte a közelgő svájci békekonferenciát, ugyanakkor problémásnak nevezte, hogy azon nem lesz jelen Oroszország. „Nagyon fontos, hogy legalább a békéről beszélünk, tehát végre nem arról van szó, hogy legyen háború, hanem hogy legyen béke. Csak a probléma ott van, hogy békét kötni egy fél magával, meg pláne velünk, akik nem vagyunk részesei a konfliktusnak, nem tud” - mondta.

Szijjártó Péter tudatta, hogy egyelőre a magyar kormány is mérlegeli, milyen szinten is vegyen részt a fórumon, az ugyanis meglehetősen korlátozott reményekkel kecsegtet az eredményesség szempontjából. A miniszter úgy vélte, hogy az orosz és az ukrán felet egyedül külső tényező ültetheti tárgyalóasztalhoz, jelenleg azonban a nagyhatalmak vezetői közül senki nem alkalmas erre a szerepre. Kijelentette, hogy ebben változás jöhet, ha a minap 34 vádpontban elítélt Donald Trump nyeri idén az amerikai elnökválasztást, mivel ő szerinte egy „megoldó ember”, aki két lábbal áll a földön, és így vele minden eddiginél jobb esély kínálkozhat a béke megteremtésére. Szijjártó Péter úgy látta továbbá, hogy egy jelentős jobboldali fordulat is segíthet ebben az e heti európai parlamenti választáson.

Végül arra is kitért, hogy napjainkban rendkívüli nehézségekkel néznek szembe a békepárti politikusok, jól láthatóan „hol fizikai, hol jogi, hol politikai eszközökkel vadásznak rájuk”, amit elképzelése szerint világosan demonstrál, hogy Donald Trumpot a választási kampány közepében bűnösnek találta a bíróság, továbbá az is, hogy nemrég megpróbálták meggyilkolni Robert Fico szlovák kormányfőt. Összeesküvés-elméleteinek alátámasztására természetesen semmilyen bizonyítékot nem mutatott be.