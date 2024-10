- Kövér László: Aki államtitkári pozíciót tölt be, az ne kezdjen el értelmiségi módra viselkedni és okoskodni, mert hibát követ el

Budapest;Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;Kövér László;1956-os forradalom;Orbán Balázs;Magyar Péter;

2024-09-30 20:00:00 CEST

Az InfoRádió Aréna című műsorának adott interjút Kövér László házelnök, s szóba került Orbán Balázs megadáspárti kijelentése is az 1956-os forradalom és szabadságharccal kapcsolatban. „Aki államtitkári pozíciót tölt be, az ne kezdjen el értelmiségi módra viselkedni és okoskodni, mert hibát követ el. Vagy hogy ha nem is követ el hibát, megkeresik azt a lehetőséget, hogy ellene fordítsák azt, amit mondott” - jelentette ki Kövér a Telex szemléje szerint.

A házelnök ugyanis úgy látja, hogy az elmúlt évtizedekben az értelmiség eltűnt, ezzel együtt pedig megszűntek az értelmes, mélyebb viták, amelyek adott esetben a napi politikára is kihatással lehetnének. Azok az idők pedig szerinte megszűntek - már ha egyáltalán volt ilyen - ahol értelmesen lehet beszélni olyan kérdésekről, amelyek bonyolultabb összefüggésekben érthetők csak meg.

Kövér László szerint egyrészt hibás volt az Orbán Balázs által felállított párhuzam az orosz-ukrán háború és 1956 között, másrészt abban is hibát követett el, hogy kormányzati tisztviselőként egy másik ország vezetőjének osztogatott tanácsot. Értelmiségiként erről ugyan meglehet a véleménye, de kormányzati szereplőként nem szerencsés, ha ezt ki is mondja - vélekedett. Mindemellett azt nem gondolja, hogy Apró Antal unokája, Dobrev Klára ugyanazt gondolná a forradalomról, mint Orbán Balázs.

Az interjúban szóba került a kormány törvényalkotási programja is. Ezt Kövér László megkapta és átolvasta, de elmondása szerint nem talált benne semmi olyat, ami nagyon átalakítaná az országot, vagy akár csak az emberek mindennapjait érintené. Megjegyezte, hogy a parlamenti csatározások szerinte eddig sem ezekről szóltak, hanem a napi ügyekről, ha meg nincs probléma, akkor kreálnak valami álproblémát.

Arra a kérdésre, hogy szerinte mi lehet a magyarázata a Tisza Párt sikerének, Kövér László azt mondta, hogy szerinte az ellenzék sorozatos kudarcaiban kell keresni az okot. Magyar Pétert elképzelése szerint a „dollármédia” kreálta meg, amely hosszú ideje arról ír, hogy ellenzékváltó hangulat van.

„A baloldali média kézről kézre adta Magyar Pétert, és próbálta felépíteni”

- mondta, majd arról vizionált, hogy valakik kívülről akarnak beavatkozni Magyarország belpolitikájába, ezért Márki-Zay Péter után most megtalálták Magyar Pétert, akivel „össze lehet cementezni az ellenzéki pártok eddigi széttöredezett szavazóbázisát.”

Ami Budapest ügyeit illeti, Kövér László kíváncsian várja, hogy a „Gyurcsány Ferenc által irányított, manipulált Karácsony Gergely” miként tud közgyűlési többséget formálni maga köré. Megjegyezte, hogy ha a Mi Hazánk főpolgármester-jelöltje, a pár százalékot elért Grundtner András szíveskedett volna visszalépni, akkor ma nem Karácsony lenne a főpolgármester. Vitézy Dávidról úgy vélekedett, hogy „értékrendjében, habitusában, elgondolásai jelentős részét tekintve nagy mértékben különbözik tőlünk, (…) de az kétségtelen, hogy szemben a Karácsony Gergely-féle Mekk Elek-politizálással Vitézy Dávid legalább ért a várospolitizáláshoz”, például nem hozott volna eszement autó- és polgárellenes döntéseket, hanem megpróbálta volna konszolidálni Budapestet.