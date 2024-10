- Lázár János közölte, magánbefektetők bevonásával újítana meg 10 nagy forgalmú pályaudvart az Orbán-kormány

Debrecen;Lázár János;pályaudvar;Természettudományi Múzeum;Közlekedési Múzeum;

2024-10-16 13:33:00 CEST

Magánbefektetők bevonásával újítana meg 10 nagy forgalmú pályaudvart a kormány. Ebbe a sorba illeszkedően építenék át Budapesten a Nyugati, a Keleti és a Déli pályaudvart, de a Kelenföldi is bekerülhet a célállomások közé – jelentette be Lázár János Debrecenben. Az Építési és Közlekedési Minisztérium vezetője a város fideszes polgármesterével, Papp Lászlóval tárgyalt a város fejlesztési kérdésiről. Ahogy a tárcavezető fogalmazott, a kormány „társfővárossá” fejlesztené Debrecent, amely 1998 óta hűségesen támogatja a kormányt. Debrecen néhány év múlva utolérheti, vagy meg is előzheti Budapestet és olyan jelentőségű várossá válhat, mint például Hamburg.

A városban kialakított ipari parkok fejlesztésére eddig 500 milliárdot költöttek, de várhatóan további 250 milliárdra van szükség, amelyhez hozzáadódnak a miniszter és a polgármester által hosszan sorolt, szintén több százmilliárdos közlekedési, illetve infrastrukturális fejlesztések.

A debreceni pályaudvar újjáépítése kapcsán a miniszter arra is kitért, hogy a megvalósításba magántőkét is bevonnának.

A MÁV és a kormány által kiválasztott magánbefektető egy közös projekttársaságot hozna létre, amelybe a magyar vasúttársaság a beruházáshoz szükséges fejlesztési területet vinné be.

Jelen elképzelések szerint a MÁV-on keresztül a magyar állam 25 százalékos tulajdonrészt szerezne a beruházásokban, így később annak hasznaiból is ilyen arányban részesülne. A projektben szétválasztanák a vasúti és a kereskedelmi funkciókat, ez utóbbi jelentené a vonzerőt a magánbefektetőknek. A debreceni pályaudvar esetében ez 10 milliárdos tőkebevonást jelentene, de például a Déli Pályaudvar esetében, ahol 30 hektár beépítéséről lehet szó, eurómilliárdokról beszélhetünk – jelentette ki Lázár János.

Debrecen társfővárossá fejlesztésével kapcsolatban azt is közölte, hogy

továbbra is jó ötletnek tartja a Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetését és ebben a törekvésében mindenféle formában támogatja a város polgármesterét.

A tervezői pályázat folyamatban van. A Közlekedési Múzeum Debrecenbe költöztetésére kiírt ötletpályázat eredményét ma ismertetik. Lázár reményei szerint 2026-ban megkezdődhet a részletes tervezés.

Ahogy arról elsőként a Népszava beszámolt, a közlekedési múzeumot Debrecen külterületén a német autógyár újonnan épülő üzeme mellett húznák fel. A pályázati kiírás szerint olyan építészeti karakter kialakítása a cél, amely a meglévő helyszíni adottságokhoz alkalmazkodva, annak erényeit kihasználva, egyszerre megidézi a múlt örökségét és a jövő lehetőségeit, felhasználva a legmodernebb high-tech technológiákat.

A létesítményben az állandó és időszaki kiállításokon felül helyet kell biztosítani konferenciáknak, oktatási és üzleti rendezvényeknek. A célok között szerepel az is, hogy a „helyi lakosság kiemelt találkozóhelyévé kell válnia”. Utóbbi különösen nehéz feladványnak tűnik, mivel a szántóföldek és autópálya lehajtók ölelte terület egyelőre csak autóval közelíthető meg. A legközelebbi buszmegálló jelenleg 1,5 kilométerre van a BMW-gyár egyik bejáratánál. De majd lesz transzfer-járat. Bár az elsődleges megközelítési mód azért az autó marad, legalábbis erre utal a múzeum mellé tervezendő több ezer négyzetméteres autóparkoló.

A 14 ezer négyzetméteres létesítmény kevesebb mint felét, 6800 négyzetmétert foglalna el az állandó és az időszaki kiállítás, valamint a fogadótér. A műtárgyraktár, az irattár és a restaurátori műhely, valamint az irodák és az üzemeltetés mellett elvárás egy multifunkcionális konferencia és rendezvénytér, 3D moziterem, oktatási központ, étterem és közösségi tér, valamint egy 150 négyzetméteres panoráma tetőterasz tervezése is. Bár az kérdéses, hogy a BMW-gyárra vagy a szántóföldekre néző kilátással. Az épület mellett – a pályázaton felmerült kérdésekre adott válaszok szerint – lesz egy kismotorpálya 1-4 éves gyermekeknek, valamint egy egyszerűbb járműipari pályatesztek megvalósítására is alkalmas tesztpálya, ahol a múzeumnak is lehetősége lesz bizonyos technológiák demonstrációjára.

A tárca azt reméli, az új épületegyüttest évi 350 ezer látogató keresi majd fel.

Lázár szerint a 150 milliárd forintos beruházással felépülő új múzeum Debrecenbe költöztetése az ország gazdasági érdeke.

„Továbbra is teljes tévútnak tartom a budapesti múzeumok elköltöztetését, ezért a Fővárosi Közgyűlés október végi ülésén kezdeményezni fogom: a budapesti politikai erők közösen álljanak ki az eszement tervek ellen” – reagált azonnal Vitézy Dávid Lázár János bejelentésére. Mint írta: „a vidéki nagyvárosokban is lehet fejleszteni a kulturális kínálatot, létre lehet hozni új kiállítóhelyeket és múzeumokat – de Budapestet megfosztani az országos múzeumaitól semmi más, mint az agresszív bosszúpolitika folytatása a főváros ellen Lázár János részéről”.