- Tarlós István: A megválasztott főpolgármester Karácsony Gergely, a világon nincs olyan, hogy ne engedjenek neki helyettest választani

Fidesz;Karácsony Gergely;Tarlós István;Vitézy Dávid;főpolgármester-helyettes;TISZA Párt;

2024-10-18 15:05:00 CEST

Hát hülyének nézik Karácsony Gergelyt? – válaszolt Tarlós István korábbi Fidesz-KDNP-s főpolgármester a 24.hu kérdésére, hogy miért hívta fel a jelenlegi főpolgármestert, aki mellett kiállt az egyelőre meg nem választott helyettese(i) körül kialakult vitában. A portálnak adott nagy interjújában Tarlós leszögezte, hogy bár Karácsony alapvetően jóindulatú, de önállótlan embernek tartja, és szerinte nem neki találták ki a főpolgármesterséget, de olyan, hogy nem engedik meg neki, hogy helyettest válasszon, a világon nincsen.

Arról, hogy felvetődött, a szoros főpolgármester-választási eredmény miatt erős hatáskörrel rendelkező helyettese kellene, hogy legyen, a volt főpolgármester visszakérdezett: de mi az, hogy erős hatáskörökkel felruházva? – Nem ismerik az önkormányzati törvényt?! Már bocsánatot kérek, de a közgyűlés a főpolgármester-helyettesnek semmiféle hatáskört nem adhat. Az önkormányzati törvény szerint a főpolgármester-helyettes feladatát a főpolgármester határozza meg, és ezt a hatáskört bármikor el is veheti tőle. Összevissza beszélnek.

Tarlós István nyíltan beszélt arról is, mit gondol Vitézy Dávidról, akihez hivatali idején meglehetősen konfliktusosan viszonyult, s akivel kapcsolatban az elmúlt hetekben rendre felvetődött, hogy Karácsony Gergely helyettese lenne. Információk szerint ezt támogatta Magyar Péter, illetve a Fővárosi Közgyűlés képviselőinek csaknem a harmadával rendelkező Tisza Párt is. – Rá akarják varrni a főpolgármester nyakára azt az embert, aki nemcsak a riválisa volt, de mára lényegében az ellenségévé vált. – Vitézy Dávid valamikor én neveztem ki, és én rúgtam ki. Nem véletlenül történt. Dávid az én tapasztalatom szerint nem egy túl gátlásos ember. A kommunikációs képességei lényegesen meghaladják a tényleges tudását. Ő úgy lett első számú közlekedési szakértő, hogy még középfokú közlekedési képzettsége sincs – fogalmazott Tarlós István.

Azt is mondta még róla, hogy „egy intuitív autodidakta, abba kéne hagyni már, hogy közlekedési szakembernek nevezik. Szerinte egyébként lehetne főpolgármester-helyettes, ha egy „szoros területet” felügyel, de azt, hogy a hivatalnak dirigáljon, nem engedné meg neki”. – El kell dönteni, hogy most mindenáron ki akarják-e nyírni a Karácsony Gergelyt. Ő a megválasztott, legitim főpolgármester, az elsődleges politikai felelősséget ő viseli. Ha ki akarják ütni a kezéből azokat a jogosítványokat, amelyek számára azt a mozgásteret biztosítják, hogy rajta joggal számon lehessen kérni akár a politikai felelősséget, akkor ez nem egy korrekt eljárás – hangoztatta, megjegyezve, hogy szerinte Magyar Péter felhívása a főpolgármester-jelölti érvénytelen szavazásra, alapvetően befolyásolta a választást.

Budapest volt vezetője nem titkolta korábban sem, hogy Budapest közigazgatási struktúráját rossznak tartja, mert annak alapján nem tud egységes, jól működő város lenni. – Azt nem tartom egészségesnek, hogy a kerületek lényegében egyenrangúak a nagy főváros döntéshozó testületével. Ez nemcsak a kommunista időkben, de a II. világháború előtt sem volt így. A parciális érdekek nem mindig esnek egybe a nagyobb közérdekkel. Soknak tartom a 23 kerületet is: Mexikóvárosnak a maga húszmillió lakosával van 22 vagy 23 kerülete. – Budapestnek több járna annál, amit kap. Én mindig ezt képviseltem, főpolgármesterként is. A saját közösségeimmel is voltak vitáim. Nem csináltam például titkot belőle, hogy messzemenőkig elleneztem az iskolák, főleg a gimnáziumok elvételét. Nekünk szűk körben nagyon komoly vitáink voltak. Volt ott egy-két ember – nem a miniszterelnök, nem is a házelnök –, aki nekem megbízható ellenségem volt – fűzte hozzá

Tarlós István a lepusztult HÉV-ekről szóló vitához annyit tett hozzá: – Nem az történt, hogy az állam elvette a HÉV-eket, hanem nekem volt egy négyszemközti egyeztetésem a miniszterelnök úrral.” Mint mondta a nézeteltérés az agglomerációs közlekedés finanszírozásáról szólt, és ő mondta azt, hogy inkább vegyék vissza a HÉV-vonalakat. Leszögezte: – Bizony erős jogosítványai voltak a fővárosnak, és benne volt, hogy a szolgáltatás színvonalát a fenntartónak emelni kell. Tehát, hogy kvázi folytatják azokat a felújításokat, amiket mi elkezdtünk. A mi időnkben a BKV egy komplett szerelvényt felújított a szentendrei remízben, de miután átadtuk a HÉV-eket, ez megállt.