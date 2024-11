- A Varga Juditot is foglalkoztató Tigra Kft. kaphatja a családbarát munkahely díját, ha egyáltalán átadják az elismerést

Ha átadják a díjat, akkor idén a Magyar-Vogel botrányban is érintett Tigra Kft. kaphatja meg a baloldali vezetésű Újbuda képviselő-testületétől a helyi családbarát munkahely elismerést – tudta meg a hvg.hu. A portál információi szerint ugyanis a nyilvános pályázatra csak ez az egy vállalat adott be jelentkezést.

Kreitler-Sas Máté alpolgármester megerősítette, hogy az önkormányzatnál a múlt hét elején, vagyis a hangfelvételes botrány kirobbanása után már volt egy tárgyalás ebben az ügyben, de nem jött létre egyetértés, ezért nem is született végleges javaslat a decemberi képviselő-testületi ülésre.

„Rosszul venné ki magát, ha a családbarát munkahely elismerést éppen egy olyan cég kapná, amelyről most derült ki, hogy az egyik politikus volt családtagját foglalkoztatja. Volt, aki egyetértett ezzel az érveléssel, viszont olyan is akadt, aki szerint ennek ellenére is át kellene adni a díjat”