Medián: A magyarok kétharmada szerint Európa számára veszélyt jelentenek Donald Trump döntései

Pártpreferenciától függően nagy a társadalmi megosztottság abban, hogy előnyösek vagy veszélyesek Magyarországra, illetve Európára nézve Donald Trump intézkedései – derül ki a Medián kutatásából, melyet a hvg.hu ismertetett.

A február 27-e és március 8-a között készített felmérés szerint a Fidesz szavazótáborának négyötöde Magyarország számára előnyösnek látja Trump politikai lépéseit, ezzel szemben a Tisza-szavazók ugyanekkora többségben gondolják inkább veszélyesnek azokat. Európa szempontjából mindkét szavazótábor borúsabbnak látja a képet, a magyarok kétharmada szerint a kontinens számára veszélyt jelentenek az amerikai elnök döntései. Attól, hogy Trump esetleg lemond Európa védelméről, aminek következtében Magyarország újra orosz fennhatóság alá kerülhet, a társadalom kétötöde, a fideszesek 22 százaléka, a tiszásoknak pedig 55 százaléka tart valamennyire.

A közvélemény-kutatásból az is kirajzolódik, hogy a magyarok EU-hoz fűződő viszonya továbbra is stabil, egy hajszálnyit még szilárdult is:

86 százalék támogatja Magyarország uniós tagságát, nagyobb részük „teljes mértékben”.

a Tisza-szavazók egységesen (98 százalékban) az EU hívei, sőt 86 százalékuk nagyon elkötelezett.

a fideszesek többsége inkább csak mérsékelten EU-párti, de még itt is háromnegyedes a támogatók aránya.

Az orosz–ukrán háború már jobban megosztja a magyar társadalmat:

a népesség fele úgy gondolja, hogy Oroszország súlyos és indokolatlan agressziót követett el Ukrajna ellen.

ezzel szemben 37 százalék szerint Oroszország jogosan lépett fel, hogy megvédje az érdekeit és biztonságát.

a fideszesek közel kétharmada Oroszország szerintük jogos érdekeit hangsúlyozza.

eközben a tiszások négyötöde az indokolatlan és súlyos orosz agressziót emeli ki.

Ukrajna EU-csatlakozását

a fideszesek 86 százaléka,

míg a tiszások mindössze 30 százaléka ellenzi.

A nemzetközi politikai kérdésekre adott válaszokból egyébként az is kiderül, hogy a Mi Hazánk szavazói még a Fidesz-híveknél is következetesebben oroszpártiak, Magyarország uniós tagságát pedig ők támogatják minden más szavazótábornál kisebb arányban (65 százalék). Bár Trump intézkedéseiért a kormánypárt szavazóinál egy fokkal kevésbé lelkesednek, Magyarország számára a Mi Hazánk szavazói is inkább kedvezőnek látják az amerikai elnök közelmúltbeli lépéseit.

A Medián kutatása alapján az, hogy most újra célkeresztbe került az LMBTQ-közösség, valószínűleg csak a Fidesz-tábor egyben tartásához elég, a társadalmi közép megnyerését tekintve inkább kontraproduktív lehet,

a lakosság fele ugyanis egyetért a Pride által képviselt célokkal, 21 százalék magát a felvonulást is támogatja, mert szerintük fontos felhívni a figyelmet ezekre a célokra.

Sőt, a Pride támogatottsága az elmúlt hat évben jelentősen megnőtt, ráadásul nem is csak generációs hatásról van szó: a fiataloktól a nyugdíjasokig, Budapesttől a kistelepülésekig, a diplomásoktól a legfeljebb 8 általánost végzettekig minden fontosabb demográfiai csoportban nőtt a Pride céljaival egyetértők aránya, és a felvonulást támogatóké is. Csak a kormánypárti szavazók körében csökkent a Pride elfogadottsága, emellett jelentősen nőtt a tiltást pártolók aránya, a 2019-es 38 százalékról 53 százalékra.

A Medián szerint a fideszeseken, a szakmunkásképzőt végzetteken és a községekben lakókon kívül minden társadalmi-demográfiai csoportban csökkent a tiltáspártiak aránya; a 65 év felettiek, a legfeljebb 8 osztályt végzettek és a kisvárosok lakóinak körében több mint 10 százalékponttal, így még ezekben a kritikusabb csoportokban is legalább kétharmados a Pride elfogadottsága.

Hasonló eredményeket kapott a Népszavának készített friss felmérése során a Publicus Intézet is: a kormány szándékától eltérően az összes megkérdezett 56 százaléka nem tiltaná be a Budapest Pride-felvonulást. Ellenben 23 százalék az egy hónapon keresztül tartó teljes rendezvénysorozatot betiltaná, 13 százalék csak a felvonulást. 8 százalék nem válaszolt. A fideszesek többsége (54 százalék) a rendezvénysorozat teljes betiltása mellett van, a felvonulást csak 17 százalékuk engedélyezné. A Mi Hazánk szavazói ebben a kérdésben hasonlóképpen elutasítóak, mint a fideszesek, míg az ellenzékiek 84 százaléka engedélyezné a felvonulás megtartását. Ugyanígy gondolkozik a bizonytalanok többsége is (54 százalék). A relatív többség (43 százalék) elfogadja, hogy van ilyen fesztivál, de nem venne részt rajta. A válaszolók további 13 százaléka tartja fontosnak, hogy az LMBTQ-embereknek is legyen egy kulturális fesztiválja.