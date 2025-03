Hatályba lépett az árrésstop, a fogyasztóvédelem azonnali ellenőrzésekbe kezd

kereskedelem;ellenőrzés;boltok;üzletek;árréstop;Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ;

2025-03-17 09:58:00 CET

Azonnali ellenőrzéseket indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) annak érdekében, hogy a kereskedők betartsák az árrésre, a készletezésre és a saját márkás termékek arányára vonatkozó előírásokat – közölte tájékoztatásában a szervezet.

Aaz akcióban a kormányhivatalok is részt vesznek. Kiemelt figyelemmel kísérik az árak alakulását, különösen az alapvető élelmiszerek esetében, hogy megvédjék a magyar családokat és biztosítsák a tisztességes piaci versenyt. A fogyasztóvédelem célja, hogy a fogyasztók méltányos áron juthassanak hozzá a mindennapi élethez szükséges termékekhez, ezért határozottan fellép minden indokolatlan áremelés ellen.

Fokozott vizsgálatokkal és célzott intézkedésekkel küzdenek az árdrágítás ellen. Kiemelt figyelemmel követik az alapvető élelmiszerek – például a tejtermékek és a tojás – árképzését, hogy garantálják a piaci verseny tisztaságát és megakadályozzák a fogyasztók megkárosítását. Az NKFH szigorú ellenőrzéseket folytat a nagyobb piaci szereplőknél, Gulyás Gergely korábban jelezte, hogy a szabályszegőket akár üzletbezárással is sújthatják.

Az NKFH azt is vizsgálja, hogy a boltok betartják-e a saját márkás termékek arányára vonatkozó előírásokat. Az ellenőrzések kiterjednek a mennyiségi szabályok teljesülésére is: a kereskedők kötelesek legalább annyi terméket árusítani, amennyi 2024-ben az átlagos napi forgalmuk volt.

Amennyiben a hatóság jogsértést állapít meg, termékkategóriánként akár 5 millió forintos bírságot is kiszabhat az árrésre vonatkozó előírások megszegése esetén. A saját márkás termékek arányára vagy az értékesített mennyiségre vonatkozó szabályok megsértése pedig akár 2 millió forintos büntetéssel is járhat kategóriánként. Az ellenőrzések során naponta többszöri bírságolásra is lehetőség van, szükség esetén magasabb összegekkel.

Az intézkedések célja, hogy a kereskedelmi egységek tisztességes árazási gyakorlatot kövessenek, és ne használják ki piaci helyzetüket a fogyasztók rovására. Az NKFH elkötelezett a fogyasztók érdekeinek védelme és a tisztességes árképzés biztosítása mellett, ezért folyamatos ellenőrzésekkel és intézkedésekkel igyekszik megakadályozni, hogy a magyar családok és nyugdíjasok tisztességtelen áremelés áldozatává váljanak – zárul a tájékoztatás.

Az Orbán-kormány 2025. március 11-én jelentette be az árréstop bevezetését, amely szerint 30 alapvető élelmiszer esetében a kereskedői árrést legfeljebb 10 százalékban határozták meg. Hivatalosan az intézkedés célja az indokolatlan és aránytalan áremelkedések visszaszorítása, különösen olyan termékek esetében, mint a tojás, a vaj és a tejföl, amelyeknél az árrés korábban elérhette a 40-80 százalékot is. Az intézkedés – amelytől Gulyás Gergely közlése szerint egyes termékeknél 10 százalékot meghaladó árcsökkenésre számítanak – 2025. március 17-én lépett életbe, és május végéig marad érvényben, ezt követően pedig a kabinet felülvizsgálja a hatékonyságát és szükségességét. Orbán Viktor pénteken már arról beszélt, hogy akár az összes élelmiszerre is kiterjeszthetik, amennyiben nem csökkennek az árak.