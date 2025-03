Árrésstop: Elindult az árcsökkenés, de elmarad a Nagy Márton által beharangozott 10 százalékos általános áreséstől

A kiskereskedelmi dolgozók, a cégek mindent megtettek annak érdekében, hogy a rövid határidő ellenére megfeleljenek a kormány által előírt árrésstop-rendelet követelményeinek – mondta lapunknak Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Hozzátette: irdatlan munka folyta az elmúlt négy napban – ráadásul volt egy nemzeti ünnep is közben – a kereskedőknek ezres nagyságrendben kellett átárazniuk a termékeiket.

Ez látszott is, hiszen a Népszava munkatársa által meglátogatott üzletekben határozottan érezhető volt a kormány árrésstopjának a bevezetése. Az intézkedés alá vont 30-as termékkör-lista alapján az általunk készített „bevásárlókosár” tételeinél találtunk kisebb-nagyobb árcsökkenést, és olyan esetet is tapasztaltunk, amikor nem változott semmi. A Penny, a Lidl, a CBA és az Auchan egy-egy üzletében jártunk, és írtuk fel az árakat a múlt héten, illetve hétfőn. A saját gyűjtésünk – egy tucat árucikk – alapján a kosarunkban 6,9 százalékos ármérséklődést számoltunk.

Ez ugyan tetemesnek mondható, mégis érdemben elmarad a nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton által a múlt heti egyik közösségi médiában feltöltött posztjában beharangozott 10 százalékos általános áresésétől. (Ehhez azt hozzá kell tennünk, hogy lapunk nem rendelkezik általános, több száz darabos terméklistával és reprezentatív adatokkal sem, mi kizárólag az üzletekben felleltekre, a saját gyűjtésünkre támaszkodtunk.)

A legnagyobb árcsökkenést egy francia piros burgonya és a cukor esetében tapasztaltuk. Előbbi ára kilogrammonként 14 százalékkal, míg utóbbié 16 százalékkal mérséklődött.

A krumpliért most 310 forintot kellett fizetni, szemben a múlt heti 349 forinttal, míg cukor ára 369 forintról esett 309 forintra. A liszt esetében viszont semmi sem változott, lényegében az összes helyen kilogrammonként 189 forintért találtuk meg most is, ami megegyezik a múlt heti árakkal.