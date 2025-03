„Amikor a győzelem inog és a gazdaság rossz állapotban van, a Fidesznek a legmélyebb félelemre van szüksége, hogy újra megmenthesse a társadalmat”

pártok;agresszió;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-03-31 19:45:00 CEST

– Az a nagyon általános és sokszor kipróbált szociálpszichológiai jelenség érvényesül, hogy a szóbeli agresszió előbb-utóbb tettlegességé válik. A Fidesznek mindig is volt agresszív kommunikációja, de szemlátomást most, hogy veszélyt éreznek, ez fokozódott. Én ezt már állami terrornak nevezném – mondta a Népszavának Síklaki István szociálpszichológus.

Már múlt hétfőn egy részeg férfi ököllel támadt a Tisza Párt önkénteseire, miközben épp felállították a Nemzet Hangja elnevezésű „népszavazás” aláírásgyűjtő pultjait. A férfi az eset után három év letöltendőt kapott (ebben szerepe annak, hogy korábban már elítélték más ügyben). Két nappal később Magyar Péter közösségi oldalán írt arról, hogy Tökön újabb támadás történt, egy férfi hangosan zsidózva felrúgta a szavazó pultot.

Újabb két nap elteltével egy boltos rugdosódott a Tisza pultjánál, és később a Telex megírta, hogy egy, Semjén Zsolttal is fotózkodó férfiról van szó, aki a már meggyilkolt Seres Zoltán maffiózó embere volt. Másnap, március 29-én egy őrjöngő, akasztással fenyegetőző férfit videóztak a párt önkéntesei. Később Kovács Roland, a Fidesz polgármesterjelöltje Dunaegyházán balhézott az aláírásgyűjtőkkel (ellene már eljárás indult garázdaság miatt), és azon a napon Magyar Péter beszéde közben egy üvöltöző, lökdösődő férfit vezetettet el a rendőrség Körmenden.

A Tisza elnökének nem a mostani az első országjárása, de ilyen fokú verbális és fizikai agresszió eddig nem történt, különösen nem civil önkéntesekkel szemben. Síklaki István szerint mindehhez egyértelműen hozzájárult a Fidesz egyre fenyegetőbb kommunikációja. Mint mondta, már az is jelzés értékű, hogy Menczer Tamást megtették kommunikációs igazgatónak, aki azzal indította karrierjét, hogy „folyamatosan teli szájjal fenyegetőzik”.

– Ez egy stratégia, amibe Orbán Viktor is beleállt a március 15-i poloskázós beszédével. Ennek pedig van akkora súlya, hogy tovább hergeli a választóit, akik eddig is kaptak ilyen irányú biztatást a párttól

– fogalmazott.

Az atrocitásokat követően Magyar Péter többször is felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt, szólaljon meg az ügyben. Ahogy Orbán Viktort is kérte, reagáljon az országban uralkodó agresszióra. Cikkünk megjelenéséig egyikük sem nyilvánult meg ilyen módon a történtekről. Síklaki István mindezt kizártnak is látja, hisz a Fidesz célja a feszültség fenntartása és fokozása, még akkor is, ha ez a viselkedésforma sok szavazó számára elrettentő lehet.

– Az, hogy ez visszatetszést kelthet, csak másodlagos kérdés. Az elsődleges szempont, hogy féljenek tőlük, elbizonytalanítsák az embereket, és zűrzavar alakuljon ki. A polgárháborús közhangulat ugyanis minden elmélet szerint a hatalomban lévőket erősíti, ha szavazásra kerül a sor. Pláne, hogy a bizonytalanság passzivitást is szülhet, azaz elrettentheti őket a politikai cselekvéstől

– mondta a szociálpszichológus.

Szentpéteri Nagy Richard politikai elemző szerint ezeken felül az is cél lehet, hogy hibázzon a Tisza. – Ezrével jelentkeznek most a Tiszába az emberek, ennyi új belépőt pedig képtelenség kordában tartani, egy önkéntesnél könnyebben elszakadhat a cérna. A Fidesz pontosan ezt szeretné elérni, hiszen ekkor ismét ő lehet a nyugodt erő, ahogy a parlamentben füstgyertyázó ellenzékkel szemben is ezt kommunikálják. A másik oldalról pedig:

a rend megbontásával pár százezer radikális szavazót is visszacsábíthatnak, ha kiélezett a Tiszával a verseny.

Hogy mindez meddig fajulhat, arról csak találgatni lehet. Síklaki István szerint az a forgatókönyv egyértelműen ott lehet a kormánypárt fejében, hogy ha véletlenül veszítenek, akkor minimum egy Capitolium-ostromhoz hasonló esemény várható. – Eddig hideg polgárháborút műveltek, ami bármikor átválthat forró polgárháborúba. Igaz lehet ez a másik félre is, ha például Magyar Péter indulását megpróbálják ellehetetleníteni.

„Az ellenzéki irányú agresszió sikerességét illetően viszont pesszimista vagyok. Úgy vélem, ha erre kerülne sor, Putyin is beavatkozna, ahogy ezt most valamilyen formában Szerbiában is láttuk. A magyar társadalom viszont Orbánék és az oroszok ellenében nem lenne képes nyerni”

– fogalmazott.

A kiélezett helyzetet fokozhatja, hogy Menczer Tamás bejelentette: április elején a Fidesz-KDNP politikusai országjárásra indulnak, és utcára hívta a kormánypárt szavazóit. Ráadásul Menczer ezúttal is veszélyként beszélt Magyar Péterről, aki szerinte Ukrajnát választotta, ami Szentpéteri Nagy Richard szerint még sikeres stratégia is lehet.

– A Fidesz megérezte, hogy mostanra a vidéki bázisuk is veszélybe került. A falusi és kisvárosi közönségük jó része elindult Magyar Péter felé, tömegek vannak a Tisza vidéki rendezvényein. Amikor a győzelem inog és a gazdaság rossz állapotban van, a Fidesznek a legmélyebb félelemre van szüksége, hogy újra megmenthesse a társadalmat. Erre Ukrajna és a Pride-témája kitűnően alkalmas

– fogalmazott lapunknak Szentpéteri Nagy Richard, aki szerint a Fidesznek fontos, hogy ismét láthatóvá váljon vidéken, sőt személyesen vigye el oda azokat a félelemkeltő témákat, amelyektől választási sikert remélhetnek.