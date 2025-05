Szijjártó Péter mindenkit kioktatott, aki felháborodott a magyarellenes román szélsőjobbal való együttműködésen

Románia;Ukrajna;Szijjártó Péter;magyarellenesség;kémhálózat;George Simion;

2025-05-12 15:05:00 CEST

A miniszter Ukrajnával szemben most is kemény volt, Szlovákiában és Romániában viszont semmi kifogása nincs a magyarellenes politikai erőkkel való együttműködés ellen.

Új lendületet vett a „Magyarországgal szembeni lejárató kampány” Ukrajnában, amely azóta zajlik, hogy kitört a háború, s hazánk világossá tette, hogy nem küld fegyvereket és pénzt, illetve nem számolja fel az energetikai együttműködést Oroszországgal - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, miközben most sem tagadta egyértelműen, hogy az Orbán-kormány kémtevékenységet végezne Ukrajnában.

A tárcavezető a ruandai kollégájával közös sajtóértekezletén újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy szerinte az elmúlt napokban sem született semmiféle olyan információ, sem formális, sem informális úton, amely azt mutatná, hogy a kijevi kémvádak ügyében „ne egy óriási, Ukrajnában államilag finanszírozott és irányított, Magyarország-ellenes lejárató kampánnyal, lejárató propagandával állnánk szemben”. Kifejtette, hogy amióta zajlik a háború, és amióta a magyar kormány világossá tette azt, hogy nem küld fegyvereket és pénzt, nem számolja fel az energetikai együttműködést Oroszországgal, azóta folyik egy propagandaháború „Magyarországgal” szemben Ukrajnában, és ennek folyamatosan jönnek az újabb és újabb fejezetei, mint például előző pénteken.

A kárpátaljai magyarok jogairól hétfőre tervezett tárgyalások kapcsán úgy vélekedett, hogy az idő most kevésbé alkalmas erre a magyarokkal szembeni lejárató kampány felpörgése miatt. Kettős mércének minősítette a „baloldali” sajtó részéről, hogy amikor a magyar kormány „következetesen kiáll” az ukrajnai magyar kisebbség 2015 óta tartó jogfosztásai ellen, akkor oroszpártisággal gyanúsítják, amikor azonban lemondanak egy egyeztetést az ügyben a „propagandaháború” közepette, akkor azonnal elkezdenek aggódni a kárpátaljaiakért.

„Természetesen szeretnénk folytatni majd az egyeztetéseket az ukránokkal a kárpátaljai magyarokról, mint ahogy tíz éve folyamatosak ezek az egyeztetések, és tíz éve ígérgetnek az ukránok fűt-fát, tíz éve vágnak át minket, és tíz éve veszik el folyamatosan a magyar emberek jogait. Tehát elhihetik, nem ezen az egy egyeztetésen múlt és múlik az elmúlt tíz esztendő magyarellenes politikájának megváltoztatása Ukrajnában” - hangoztatta.

Szijjártó Péter ezt követően kiemelte, hogy ha egy ország szomszédságában háború dúl, akkor az adott ország „definíciószerűen a háború nulladik fázisában van”, ugyanis fel kell készülnie az önvédelemre - magyarázta Szalay-Bobrovniczky Kristóf reagálását a háború nulladik fázisáról szóló hangfelvétele kapcsán.

„Mi három éve ezt a politikát visszük: megvédeni Magyarországot a háborútól, kimaradni a háborúból, nem engedni, hogy minket beleprovokáljanak a szomszédban zajló háborúba. (...) És amikor a szomszédodban háború zajlik, akkor felkészültnek kell lenned arra, hogy megvédd magad. Ehhez meg hadsereg kell, meg képességek kellenek, s a Zrínyi 2026 programot sem most indítottuk el, hanem Magyarország hadseregének a fejlesztése immár jó pár éve folyamatosan napirenden van, mert meg kell tudni védeni magunkat. Sajnos a mostani helyzet ezt még inkább világossá teszi” - magyarázta.

A miniszter mindezek után védte Orbán Viktor miniszterelnök romániai elnökválasztással kapcsolatos kijelentéseit - vagyis, hogy a kormányfő együttműködéséről biztosította a magyarellenes román szélsőjobboldali George Simiont. Szijjártó azt a kérdést tette fel, hogy mégis mit kellene mondani ebben a helyzetben: „Hogy nem fogunk együttműködni Románia következő elnökével? Tényleg? Tehát valaki azt gondolja, hogy ezt kellene mondania, vagy ez kellene, hogy legyen a kormány külpolitikája?”

A tárcavezetői okítás eképp folytatódott: „Egy olyan országgal, ahol óriási magyar közösség él, mindig a lehető legjobb együttműködésre törekszünk, mert az elmúlt évek mindenki számára bebizonyíthatták, hogy ha Magyarország és a szomszédos országok között jó a kapcsolat, akkor az jobb a helyi magyaroknak is. Így természetesen, hogyha zajlik egy szomszédos országban egy elnökválasztás, mi azt tiszteletben tartjuk.”

A jövőre nézvést Szijjártó mindezek ellenére azt állította, hogy a kormány a magyarok jogaiból „jottányit sem enged”, ugyanúgy, ahogy Kárpátalján, az Erdélyben és Székelyföldön élő magyarokért is határozottan kiállnak, akárki is a tárgyalópartner. Hozzátette, hogy minden lépést egyeztetnek ezzel kapcsolatban a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ), ugyanis ők képviselik a helyi magyarságot. Akik ugyan világosan jelezték - fűzhetjük hozzá -, hogy az erdélyi magyarság számára George Simion elfogadhatatlan opció, de Orbán Viktor már Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek is értésére adta, hogy mindez nem érdekli.