Hadházy Ákos ezúttal felújított Hatvanpuszta melletti golfklubról és 40 milliós éttermi szőnyegről posztolt

2025-09-05 07:58:00 CEST

A független országgyűlési képviselő szerint a klub a miniszterelnök apja, Orbán Győző vállalkozásának a nevén van, de az üzemeltetés Tiborcz István és Mészáros Lőrinc cégének a feladata.

„Hatvanpuszta mellett elkészült az Orbán-klán golfklubjának felújítása” – közölte Hadházy Ákos péntek reggel a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő szerint a klub Orbán Győző vállalkozásának a nevén van, de az üzemeltetés Tiborcz István és Mészáros Lőrinc cégének a feladata. Hadházy azt ígéri, hogy a következő hatvanpusztai tüntetésén, a szeptember 27-i „szafari” után itt is körülnézhetnek.

Az ellenzéki politikus mindenesetre már tegnap betért ide egy kávéra, majd a közösségi oldalán osztotta meg tapasztalatait: „Hát, luxi a javából. Eredetileg sem volt egy szakadt hely, de most teljesen méltó lett Luxuspuszta szelleméhez (ez is Habsburg József főhercegé volt amúgy régen, csak ez nem juh, hanem lóistálló volt korábban).

Ránézésre is veszett puccos, de az ott dolgozók szerint pl. csak az étterem szőnyege 40 millió volt, a tapéta folyómétere pedig 170 ezer forint.”

Megjegyezte, a bútorok is elég exkluzívak lehetnek, mert nem találta azokat az adatbázisokban. Posztjában továbbá azt közölte, hogy kapott képeket a nem nyilvános helyiségekből is, és azok talán még flancosabbak. „Nyilván Győző bácsi majd megmagyarázza, hogy kell egy klub, ahol a megfáradt gazdák esténként megbeszélhetik, hogy mit vessenek legközelebb a jó magyar földbe. Vagy a fáradt kőbányászok egy könnyű golfozással levezethetik az egész napi munkát” – írta. Hozzátette, számára csalódás, hogy míg a korábbi étteremben a vécéajtó mellett ki volt állítva a Donald Trump amerikai elnöktől kapott, a Trump család címerével díszített golfszett, azt mostanra nem találja sehol.

