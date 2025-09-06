Navracsics Tibor indul 2026-ban, de most sem akar a Fidesz-KDNP listáján szerepelni

Európai Unió;Oroszország;Ukrajna;Navracsics Tibor;uniós források;

2025-09-06 08:43:00 CEST

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint már hidegháborús hangulat Magyarország és Ukrajna között, az Orbán-kormány pedig az energiapolitika miatt megértőbb Oroszországgal.

Elindulok a jövő tavaszi választásokon a választókerületemben, de azt fogom kérni, hogy – ahogy ez történt 2022-ben is – ne szerepeljek a Fidesz-KDNP listáján. Ha nem választanak meg a polgárok, akkor az számomra azt jelenti, hogy nem tartanak rám igényt, és más pálya után kell nézni. Ez is előfordulhat, ez sem lenne számomra tragédia - fejtette ki Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Magyar Hang Kompország című műsorában.

A kormánypárti politikus elismerte, hogy a Fidesznek jelenleg nagyon radikális hangvétele van, ezért ő a jövő évi választások előtti országos kampányban csak kiegészítő tud lenni. Ha igényt tartanak rá, nagyon szívesen megy, de ha nincs erre igény, akkor sem sértődik meg - mondta.

A lap kérdezte Navracsics Tibort az egyelőre jegelt ellehetetlenítési törvényről. Erről a politikus azt mondta, nem tartja ördögtől valónak a jogszabály célját, de a tavasszal megjelent formájával kapcsolatban szerinte többen is jelezték a Fideszből, hogy azt még érlelni kell. Hogy az őszi parlamenti ülésszakban újra előveszik-e a témát, arra nem tudott választ adni. Tisztázni kellene ugyanis bizonyos fogalmi bizonytalanságokat is, például, hogy az uniós támogatás önmagában nem alkalmas a közélet befolyásolására, főleg, ha szakpolitikai kérdésekről van szó. Navracsics Tibor úgy látja, ha szankciókat nem is rendelnek hozzá, de nyilvánossá kell tenni, hogy kik és milyen pénzeket kapnak a közélet befolyásolására. Szerinte ez ugyanis az állami szponzoráció esetén is megvalósul, még ha állandó vita tárgyát is képezi, hogy a támogatásokat hogyan osztják el.

A Telex szemléje szerint a miniszter kifejtette, feladatának tartja, hogy bemutassa, továbbra is érkeznek támogatások az Európai Unióból, hiába állít mást az ellenzék erről. Példaként említette, hogy Ajkán úgy adtak át egy uniós forrásból megvalósult fejlesztést, hogy közben Magyar Péter körülbelül egy kilométerre beszélt arról a nagygyűlésén, hogy nem jönnek a pénzek az EU-ból. Azt viszont a miniszter elismerte, hogy az uniós munkakapcsolatokon javítani kellene, mint ahogy azt is, hogy a zárolt pénzekről perpillanat nincsenek tárgyalások politikai szinten, noha ő próbálja legalább a kommunikációt fenntartani, hogy ne vesszen el a bizalom teljesen.

A tárcavezető úgy látja, az Európai Néppárt már valóban nem az a formáció, aminek az alapítói az 1970-es években megálmodták, ennek ellenére tartja magát ahhoz, hogy nem kellett volna kilépni belőle, inkább vitatkozni kellett volna a tagokkal.

Szóba került az Ukrajnával egyre elmérgesedő viszony is, erről a miniszter azt mondta, nem tagadható, hogy egyfajta hidegháborús hangulat van Magyarország és Ukrajna között, amiért szerinte valahol mindkét fél felelős. Majd elmondta az Orbán-kormány megszokott szólamait arról, hogy nem akarnak belesodródni a háborúba, illetve, hogy ezzel szemben az EU szerinte háborús héjaként viselkedik. Azt pedig nem tartaná fairnek, ha Ukrajna beelőzne az EU-csatlakozásban nyugat-balkáni országokat, amelyek adott esetben régóta várakoznak erre és sokkal érettebbek is rá.

Az interjúban szóba került az is, hogy az Ukrajnával való ellenségeskedés mellett miért "megértőbb" az Orbán-kormány Oroszországgal, miközben a 2000-es évek elején még pont a Fidesz volt az, ami felrótta a Gyurcsány-kormánynak a Putyinhoz való közeledést. Navracsics szerint ez az energiapolitikára vezethető vissza, 2006 és 2010 között lehetett választani a Déli Áramlat és az amerikaiak által tervezett Nabucco energiavezetékek között, de az amerikaiak végül elengedték a projektet. Szerinte Orbán Viktor ezt követően látta be, hogy az orosz energiahordozókon kívül más opció nem nagyon maradt. Azt pedig a tárcavezető tagadta, hogy a magyar berendezkedés egyre inkább hasonlítana a putyini autokráciára. Mint mondta, itthon még mindig szabad választásokon lehet dönteni az elitről, azt viszont történelmi tapasztalatok is mutatják, hogy Magyarországon sokan támogatják az erős politikai személyiségeket.

A miniszter elmondta még, hogy ő a körzetében mindenkinek igyekezett fejlesztési forrásokat biztosítani, függetlenül attól, hogy milyen párthovatartozású az adott település vezetése. Rögzítette, a fejlesztési politikának meg kell haladnia a pártpolitikát.