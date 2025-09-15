Ellenzéki oldalon az MSZP állította a legtöbb polgármesterjelöltet

Az ellenzéki erők közül az MSZP állította, illetve támogatja a legtöbb polgármesterjelöltet - közölte az MSZP önkormányzati jelöltállítással és a kampány koordinációjával megbízott alelnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bejelentette azt is, hogy az MSZP vezetői országjárásba kezdenek.