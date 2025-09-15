A Zala vármegyei településen a szeptember 7-i nyertes három nappal a megméretés előtt jelentkezett be egy ingatlanba, ahol gyorsan még nyolcan lakcímet létesítettek. Egy másik polgármester- és egyben képviselőjelöltnél szintén jelentősen nőtt a lakcímmel rendelkezők száma.
A hivatalban lévő MSZP-s polgármestert fideszes kihívója is megelőzi a múlt hét közepén készített felmérésben, bár ennek ellenére a legtöbben Horváth Csaba győzelmében bíznak.
Sorcsere, jelöltváltás, Kubatov-akció, kamupolitikus – szinte mindent bevetett már itt a Fidesz, de elérhetetlen a kormánypártoknak Botka László és városa, ahol „egyszerűen jól mennek a dolgok”. A választókerületeket bemutató sorozatunk 14. része.
Az a célja, hogy Budapesten se a Fidesz, se a DK ne szerezhessen többséget.
Joób Márton, a több száz millió forintos csalással vádolt korábban korábbi MSZP-s politikus, háromszoros világbajnok kenus most egy civil szervezet színeiben indulna negyedik kihívóként.
A független országgyűlési képviselő szerint Horváth Csaba MSZP-s polgármester semmivel sem különb azoknál a fideszeseknél, akik szintén az adófizetők pénzét költik kampányra.
A jelek szerint a jelenlegi és a volt fideszes polgármester ellenében sem alakul ellenzéki összefogás.
Budapest XIV. kerületét ugyan sokan tartják ellenzéki kerületnek, a legfrissebb közvélemény-kutatás azonban megosztottságot jeleznek.
A párt volt társelnöke már a harmadik ellenzéki, a Mi Hazánk jelöltjével együtt a negyedik politikus, aki bejelentkezett a fideszes Pokorni Zoltán 17 éve megingathatatlannak tűnő székéért.
A hivatalosan az LMP és a Momentum által támogatott polgármesterjelölt, az újságíró Pintér Bence szerint Borkai Zsolt korábbi és Dézsi Csaba András jelenlegi fideszes polgármesterrel szemben csak egy maradhat.
Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese szerint ők a valóban „Gyurcsány-mentes” ellenzék.
Előválasztáson dől majd el, hogy Baranyi Krisztinát vagy a Jancsó Andreát indítja-e az ellenzék a IX. kerületben. Személyes vitáikról, terveikről, esélyeikről is kérdeztük őket.
A XI. kerületben, a belvárosban és Siófokon is megállapodott abban az ellenzék, hogy egy politikus indulhat a kormánypárti aspiránssal szemben – tudta meg a Népszava.
Az ellenzéki erők közül az MSZP állította, illetve támogatja a legtöbb polgármesterjelöltet - közölte az MSZP önkormányzati jelöltállítással és a kampány koordinációjával megbízott alelnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bejelentette azt is, hogy az MSZP vezetői országjárásba kezdenek.