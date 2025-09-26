Egészen a választásig árthat a Fidesznek a botrány, az Orbán-kormány leggyengébb pontja a pedofília és a gyermekvédelem ügye lett

Orbán-kormány;elemzés;gyermekvédelem;botrány;pedofília;Budapesti Javítóintézet;

A Fidesz az elmúlt tizenöt évben sorra indította a lejárató és gyűlöletkampányokat nemcsak politikusok, hanem civil szereplők ellen is. Közös jellemzőjük ezeknek a kampányoknak, hogy a valóság erős torzítására épültek, vagy éppen teljesen alaptalanok voltak.

Az ellenzék is hasonló módszereket alkalmaz, amikor a Fidesz–KDNP-t támadja a Szőlő utcai botrányban? Mikecz Dániel politológus lapunknak nyilatkozva a különbségekre hívta a figyelmet. Az ellenzéki politikusokat érintő lejáratások ugyanis nagy elérésű, a NER-be bekötött média és „beszélő fejek” segítségével végrehajtott, tervezett kommunikációs akciók voltak. A mostani ügyben ellenzéki politikusok felerősítik a szóbeszédeket, sejtetéseket, de magát az ügyet nem ők hozták létre. A sejtetések – tette hozzá – éppen azért rezonálnak a nyilvánosságban, mert az elnöki kegyelmi botrány, a javítóintézeti igazgató bűnügye és kinevezésének visszásságai sokak számára igazolni látszanak őket.

Kérdésünkre, hogy a kormánypártok jól kezelik-e a helyzetet, Mikecz Dániel hangsúlyozta: Semjén Zsolt legalább akkora ki nem kényszerített hibát vétett parlamenti felszólalásával, mint korábban a tiszás Tarr Zoltán az adókulcsokkal kapcsolatban, aki így hálás is lehet a KDNP elnökének.

Az igazságügyi miniszter által kiadott vizsgálati jelentés célja az lehetett, hogy egy hivatalos cáfolattal lezárják a témát, valamint rátolják az immár külföldről irányított desta­bilizációs kísérletként keretezett ügyet az ellenzékre – konstatálta a politológus. Ha azonban az utóbbit továbbviszi a Fidesz, azzal éppen a saját adóügyi nemzeti konzultációját takarja ki, ha nem, akkor válasz nélkül hagyja a sejtetéseket.

Mikecz Dániel szerint kérdés, hogy a Fidesz részéről tehettek volna-e másként Semjén Zsolt felszólalása után. A pedofíliát nem lehet úgy bulvárosítani, mint Mészáros Lőrinc zebráit, helyénvaló válasznak tűnhetett tehát az igazságügyi jelentés. Az ellenzéki politikusok aknamunkájáról, a titkosszolgálati szálról szóló részletek megnyugtathatják a Fidesz szavazóit, az egyoldalúság, az indokolatlan gyorsaság viszont hitelteleníti a kormánypárti politikusok és kiskorúak érintettségét cáfoló megállapításokat.

Ranschburg Zoltán politikai elemző előrebocsátotta: a politikai kommunikáció nemcsak Magyarországon, hanem globális szinten is alacsony színvonalon van. Donald Trump amerikai elnökkel összefüggésben gyakran hallhattuk, hogy egy „igazság utáni világban” élünk, ahol az egyes politikai kijelentések igazságtartalma teljesen másodlagos. A politika sok-sok év alatt leszoktatta a választókat arról, hogy legalább minimális igazságtartalmat elvárjanak a politikai aktoroktól. Így aztán légből kapott hazugságokra is lehet építeni politikai kampányokat.

Nálunk – folytatta Ranschburg Zoltán – az elmúlt tizenöt év valóban megmutatta, hogy ez a Fidesznek sokszor bejött. Tehát az, hogy Magyarországon is kialakult az „igazság utáni világ”, nagyban összefügg a Fidesz tevékenységével. Amíg ez a politika sikerrel kecsegtet, addig nagyon nehéz fellépni vele szemben.

A Szőlő utcai ügyben Ranschburg Zoltán veszélyesnek találja, hogy egyes politikai szereplőket minden bizonyíték nélkül súlyos vádakkal lehet illetni. Kiemelte ugyanakkor, hogy az ellenzéki Jámbor András nagyon korrektül jelezte: kifejezetten ellenzi, hogy pletykák alapján vádoljanak meg politikusokat. Ennek ellenére Tuzson Bence igazságügyi miniszter Jámbor Andrást is Semjén Zsolt egyik besározójaként említette.

Ranschburg Zoltán úgy látja, a kormányzati kommunikáció igyekszik a független sajtót is belekeverni az ügybe, olyan szereplőként, amely ellenőrizetlen pletykákkal akar politikai célokat elérni:

miközben magára valamit is adó média Semjén Zsolt nevét szóba se hozta azelőtt, hogy miniszterelnök-helyettes maga felszólalt volna a parlamentben.

A Fidesz – ez már a kormányzati visszacsapás része – mégis próbálja összemosni a független sajtót az interneten tényleg terjedő nemtelen pletykákkal.

Az, hogy az ügynek milyen következményei lehetnek, Ranschburg Zoltán szerint először is attól függ, mi fog kiderülni, vannak-e politikai érintettek. Ez kulcsfontosságú. Sok múlik az ellenzéken, főként Magyar Péteren is. A politikai elemző úgy veszi észre, a Tisza Párt elnöke óvatosan, de stratégikusan kezeli a helyzetet: nem egyes politikusok felelősségét firtatja, hanem inkább arra használja az ügyet, hogy általános, rendszerszintű problémákra mutasson rá, ami beilleszthető a Tisza kormánykritikus kommunikációjába.

A kegyelmi botrány óta egyértelműen a kormány leggyengébb pontja a pedofília és a gyermekvédelem ügye, ami nagyon komolyan árthat a Fidesznek – közölte Ranschburg Zoltán. A mostani botrányt azonnal megpróbálta „átkeretezni” a Fidesz. Ennek két eleme van. A kormány egyrészt azt a látszatot igyekszik kelteni, hogy az ügy tulajdonképpen semmiség, politikai érintettje nincs, kiskorú sértettje sincs. Ranschburg Zoltán megjegyezte: ettől még mindig arról beszélünk, hogy egy gyermekvédelmi intézet vezetője volt gondozottakat futtatott pénzért. A másik elem, hogy a Fidesz rögtön kreált egy ellentörténetet, ami arról szól, hogy nemzetközi összeesküvés zajlik a háttérben, a kormány megdöntésére irányuló kísérletet láthatunk. Mikecz Dániel arra számít, hogy az ellenzék által követelt vizsgálóbizottságok felállítására nem kerül sor. A Fidesz megpróbálhatja a külföldről érkező destabilizáció mellett az ellenzéktől érkező erőszakosság részének is beállítani az ügyet. A kegyelmi botrány tapasztalatai miatt azonban várhatóan szeretné inkább elhallgatni az egészet, átvenni a kezdeményezést a nemzeti konzultációval. A független vizsgálat hiánya miatt az ügy a választásokig hivatkozási pont lehet az ellenzéki politikusok és közvélemény számára, tovább roncsolhatja a Fidesz családbarát imázsát.