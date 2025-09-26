Orbán Viktor: A kormány minden tagja ártatlan, itt súlyos jogkövetkezmények lesznek

Orbán Viktor;pedofília;Kossuth Rádió;javítóintézet;Szőlő utca;

2025-09-26 07:52:00 CEST

A miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjújában közölte, az elkövetők „azt fogják kapni, amit előre tudtak és amit várhattak”.

Cikkünk frissül!

Van egy álhírbotrány az asztalon, amely a Szőlő utcához kötődik – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. Hozzátette, a Szőlő utcában egy börtön van, ezt javítóintézetnek hívják hivatalosan, de valójában ez a fiatalkorúak börtöne, fiú bűnelkövetőknek a börtöne. Az intézmény vezetője nőket futtatott, prostituáltakat, ennek semmi köze az intézményhez, mármint az intézményben őrzött fiú gyerekekhez – szögezte le a kormányfő.

A miniszterelnök úgy folytatta, egy most felderítendő, bonyolult, valószínűleg külföldi szálakat is magában foglaló rendszerben elkezdődött egy álhír felépítése, miszerint itt egy pedofil bűncselekmény történt volna, aminek a szálai elérnének a kormányig.

– Ez egy rendkívül súlyos dolog. A pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény, amit a mi civilizációnk ismer

– hangsúlyozta. A pedofiloknak – folytatta – börtönben van a helyük, "nincs halálbüntetés, nem tudjuk őket felnégyelni, valószínűleg az lenne az optimális megoldás", de börtönben van a helyük. De ha valaki egy másik embert pedofil bűncselekmény elkövetésével vádol, alaptalanul, tények nélkül, az szintén súlyos bűncselekményt követ el. Akkor is, ha magánszeméllyel szemben követi el, de ha közfelelősséget viselő emberrel – mondjuk egy miniszterrel, rendőrrel, katonával, köztisztviselővel – szemben történik, akkor az kétszeresen súlyos. Ha pedig valaki azért teszi ezt, hogy annak az állását tönkretegye, a rendőrséget lejárassa, közigazgatást kikezdje, minisztert megbuktasson, kormányt akarjon buktatni, az háromszoros súlyú bűncselekmény.

– Ezért a szóbeszéd ebben az esetben nem egy bocsánatos bűn

– hangsúlyozta a kormányfő, kiemelve, a pletykálkodás rendben van, de a legsúlyosabb bűncselekménnyel való vád nincsen. – A kormány minden tagja ártatlan, egyetlen miniszternek a becsületéhez sem fér kétség, ilyen bűncselekményekkel nem lehet őket összefüggésbe hozni, ha valaki mégis megteszi, vállalnia kell a következményeket. Súlyos jogkövetkezmények lesznek – szögezte le. Majd megjegyezte, a jogrendszert mindenki ismeri, „azt fogják kapni, amit előre tudtak és amit várhattak”.