Magyar Péter: Rogán Antalt tényleg kirúgták

„Rogánt tényleg kirúgták. Láthatóan arról se szóltak neki, hogy Orbán újított és most azt találta ki, hogy a Semjén-ügy a brit titkosszolgálat műve. Bemondta a propagandának a régi marhaságot, hogy az ukránok miatt van ez is”– posztolta részben gúnyos, részben felháborodott hangvételű reakcióját Magyar Péter a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek a Mandiner Hotel Lentulai című podcastjében elmondott szavaira a Szőlő utcai javítóintézet körül kirobbant botrányról.
A lapunkban is idézett beszélgetés további részéből idézve a 444 azt írta, hogy Rogán Antal a Szőlő utcai ügyről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nevének említése nélkül arról beszélt, hogy „vannak olyan szolgálati akciók, melyeknek kifejezetten az a célja, hogy a kormányt lejárassák és megbuktassák”.
– Ukrajnát meg is nevezte, a másik országra csak utalt, mint nem EU-tag európai országra, de itt valószínűleg az Egyesült Királyságra gondolt: a Tuzson-jelentésben ugyanis az MI6, az egyik brit titkosszolgálat neve kerül elő, mint ami Káncz Csabához köthető – jegyezte meg a 444, hozzátéve, hogy a geopolitikai szakértő volt az első, aki a Szőlő utca kapcsán bedobta a nyilvánosságba Semjén és Rogán nevét. A beszélgetés során arra nem utaltak, hogy Rogán nevét is belekeverték az ügybe. Rogán szerint ugyanis az ukránok célja, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amelyik támogatja uniós csatlakozásukat.Rogán Antal: Nagyon sokba fog kerülni a polgároknak a Tiszára behúzott ikszA Demokratikus Koalíció Semjén Zsoltot, Rogán Antalt és Orbán Viktort is meghallgatná a Szőlő utcai javítóintézet ügyében
Magyar Péter személyeskedve szólította meg a minisztert: „Tóni! Hiányoltam Soros Gyuri bácsit, Brüsszelt, Webert, a lengyeleket, a német kancellárt és az amerikai demokratákat…Tuti ők is benne voltak és ők tehetnek róla, hogy kinveztétek és 10 évig pozícióban tartottátok a Szőlő utcai rémet. Szerintem ők kényszerítettek benneteket, hogy miközben a kedvencetek gyerekeket tett tönkre, ti kitüntessétek és mosolyogva fotózkodjatok vele. Na meg az ukránok és a britek, persze. Szégyelld magad!”Ügyészi hatáskörbe vonták a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos nyomozást „Nem valószínű, hogy mostanában megtudjuk, ki az a Zsolti bácsi”„Aki ártatlan, nem így viselkedik!” – Tüntettek csütörtök este a Szőlő utcai javítóintézetnél