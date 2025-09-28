Magyar Péter: Rogán Antalt tényleg kirúgták

pedofília;Semjén Zsolt;Rogán Antal;ukránok;Szőlő utca;Magyar Péter;

2025-09-28

A Tisza Párt elnöke az Orbán-kormány második emberének a legújabb pedofilügyben tett nyilatkozataira reagált. A miniszter az eddigi fideszes magyarázkodással szemben nem a brit, hanem az ukrán titkosszolgálatokra kenné a botrányt, amit az ellenzéki vezető immár Semjén-ügynek tart.

„Rogánt tényleg kirúgták. Láthatóan arról se szóltak neki, hogy Orbán újított és most azt találta ki, hogy a Semjén-ügy a brit titkosszolgálat műve. Bemondta a propagandának a régi marhaságot, hogy az ukránok miatt van ez is”– posztolta részben gúnyos, részben felháborodott hangvételű reakcióját Magyar Péter a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek a Mandiner Hotel Lentulai című podcastjében elmondott szavaira a Szőlő utcai javítóintézet körül kirobbant botrányról.

A lapunkban is idézett beszélgetés további részéből idézve a 444 azt írta, hogy Rogán Antal a Szőlő utcai ügyről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nevének említése nélkül arról beszélt, hogy „vannak olyan szolgálati akciók, melyeknek kifejezetten az a célja, hogy a kormányt lejárassák és megbuktassák”.

– Ukrajnát meg is nevezte, a másik országra csak utalt, mint nem EU-tag európai országra, de itt valószínűleg az Egyesült Királyságra gondolt: a Tuzson-jelentésben ugyanis az MI6, az egyik brit titkosszolgálat neve kerül elő, mint ami Káncz Csabához köthető – jegyezte meg a 444, hozzátéve, hogy a geopolitikai szakértő volt az első, aki a Szőlő utca kapcsán bedobta a nyilvánosságba Semjén és Rogán nevét. A beszélgetés során arra nem utaltak, hogy Rogán nevét is belekeverték az ügybe. Rogán szerint ugyanis az ukránok célja, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amelyik támogatja uniós csatlakozásukat.

Magyar Péter személyeskedve szólította meg a minisztert: „Tóni! Hiányoltam Soros Gyuri bácsit, Brüsszelt, Webert, a lengyeleket, a német kancellárt és az amerikai demokratákat…Tuti ők is benne voltak és ők tehetnek róla, hogy kinveztétek és 10 évig pozícióban tartottátok a Szőlő utcai rémet. Szerintem ők kényszerítettek benneteket, hogy miközben a kedvencetek gyerekeket tett tönkre, ti kitüntessétek és mosolyogva fotózkodjatok vele. Na meg az ukránok és a britek, persze. Szégyelld magad!”