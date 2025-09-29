Zsolti bácsi és a párt – Népszava Hírlevél

külpolitika;belpolitika;

2025-09-29 06:00:00 CEST

Pletyka így még nem vágta földhöz a Fideszt

A Tegyesz egykori vezetője, Kuslits Gábor aligha sejthette, mekkora lavinát indít el, amikor a Válasz Online-nak adott interjúban elejtette, hogy állítólag két nagyon magas rangú politikus védte a Budapesti Javítóintézet letartóztatott exigazgatóját, Juhász Péter Pált, az egyiknek fiúkat, a másiknak lányokat szállítottak. A szóbeszéd az Orbán-kormány két miniszterének az érintettségéről két hét alatt gyanúvá nőtte ki magát, az Országgyűlés hétfői ülésén pedig Tordai Bence és Arató Gergely is megragadta a lehetőséget, hogy emlékeztesse erre Orbán Viktort és a Fidesz politikusait. A Demokratikus Koalíció politikusa egyenesen Semjén Zsoltnak szegezte a kérdést, hogy ki lehet a szóbeszéd szerint kisfiúkkal szórakozó „Zsolti bácsi”, amire válaszul a miniszterelnök-helyettes drámai hangon olvasta fel egy papírcetliről, hogy ő most éppen karaktergyilkosság áldozata lett. Magyarországon mostanában körülbelül 200 ezer Zsolt keresztnevű férfi rohangál, szóval a miniszterelnök-helyettesi tagadást sokan beismerő vallomásnak vették, és miközben Kocsis Máté az ötvenes éveket idéző stílusban fenyegetőzni kezdett, Orbán Viktor kommunista időket idéző rágalomhadjáratnak nyilvánította az egész ügyet. Másnapra már el is készült Tuzson Bence jelentése az ügyről, el is készült Tuzson Bence csúsztatásoktól hemzsegő jelentése az ügyről, még azelőtt, hogy az igazságügyi minisztert az elkészítésével megbízták volna. Annyi már bizonyosan kiderült, hogy Juhász Péter Pálnak voltak NER-es kapcsolatai.



Az ügyben a nyomozást átvette a Központi Nyomozó Főügyészség, ami sokéves tapasztalat alapján nem sok jót ígér a tisztességes eljárás szempontjából – sokkal inkább valószínű az, amiről Törésvonal című műsorunk is szól.





Az ellenzéki pártok is reagáltak. Magyar Péter Semjén Zsolt felfüggesztését követelte; és 13 gyermekvédelemmel, pedofil ügyekkel kapcsolatos kérdést küldött Gulyás Gergelynek a kormányinfóra. A Demokratikus Koalíció szerint igenis volt kiskorú a Szőlő utcai javítóintézet exigazgatójának áldozatai között, ahogyan a Budapesti Rendőr-főkapitányság is arról tájékoztatta lapukat, hogy az ügyben jelenleg két olyan eljárás van folyamatban, amelyekben felmerült kiskorú veszélyeztetése, illetve szexuális visszaélés bűntett gyanúja. Bizonyítéka senkinek semmire nincs, Dobrev Klára 5-5 millió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki hitelt érdemlő bizonyítékot szolgáltat arról, ki lehet az ügyben érintett két politikus. A bicskei gyermekotthon pedofil exigazgatójának, Vásárhelyi Jánosnak az egyik áldozata, Pop Mert pedig nyílt levében szólította fel kiállásra a sortársait.

Annak ellenére, hogy egyelőre csak egy pletyka az egész, a Népszavának nyilatkozó elemző szerint a botránynak a 2026-os parlamenti választásig ható befolyása lehet. az Orbán-kormány imázsára és Fidesz választási esélyeire. (Más kérdés – derül ki kiváló pécsi tudósítónk, Ungár Tamás riportjából – mi fog hatni valaha azokra az idősekre, akik annyira vakon hisznek Orbán Viktornak, hogy a meggyőzésükről a saját fiatal családtagjaik is lemondtak már.) Világosan kiderült az is, hogy az állítólag családbarát Orbán-kormány leggyengébb pontja a gyermekvédelem. Közéleti podcastünk, a Hol élünk? résztvevői azt gondolják, egyre kevésbé látszik, képes lesz-e valaha is tisztázni magát a párt és Semjén Zsolt. Kollégáink szerint a saját szörnyetege zabálja fel a Fideszt, de kérdeztük az ügyről Bőhm Kornél kríziskommunikációs szakembert is, aki a lapunknak adott interjúban azt mondta Rogán Antaléknak tudniuk kell, hogy egyes dolgok nem igazak, mégis ki kell tartani a narratíva mellett.

A propaganda hatásairól, az Orbanisztánnal való végső szakításról dörmög néhány keresetlen szót mellékletünkben, a Visszhangban nagyszerű kollégánk, Forgács Iván is. Ez az a propaganda egyébként, amelyik már ölni is tud, Hódmezővásárhelyen Márki-Zay Péter polgármester vezette azt a tüntetést, amelyet Lázár János és a hozzá közeli portál, a Promenád24 ellen tartottak a Szabó Zsolt városi rendőrfőkapitányt öngyilkosságba kergető cikk miatt. Miközben a cikk egyes állításait maga az Országos Rendőr-főkapitányság is cáfolta, az építési és közlekedési miniszter jelezte nem tartja felelősnek magát.

Kocsis Máténak egyébként futotta egy oldalvágásra a Népszava felé is, mentségére mondva csak egy két évvel ezelőtti leleplezés fáj neki, Orbán Viktor pedig vasárnap már ott tartott, hogy az „az aljas álhírtejesztők” a tarkójukon fogják érezni a magyar jogrendszer hűvös leheletét.





Vasárnap a Kossuth téren a Magyar Kétfarkú Kutya Párt tartott egy néma tüntetést a magyar gyermekvédelem áldozataiért.

Repülőrajt nem volt, zuhanórepülés van

A magyar gazdaság helyzete is hozzájárul a Fidesz és az Orbán-kormánya mélyrepüléséhez. A Magyar Nemzeti Bank tovább csökkentette a GDP növekedésére vonatkozó előrejelzését – hol van már a tavaly decemberi 2,6-3,6 százalékos mutató? Varga Mihály jegybank elnök persze most is talált indokot. Ezek között persze nem szerepel az, hogy a kormány tovább égeti a közpénzt: 3750 milliárd többletkiadásról döntött a kormány a saját hatáskörében. Hogy kik kaptak plusz pénzt, az nyilvános – Fidesz-közeli cégek is vannak köztük. Jut pénz propagandára is: Magyarország Európa-bajnok a Facebookon politikai hirdetésekre költött összegek tekintetében szeptember második hetében 309 millió forinttal. Ki nem találnák, hogy ebből melyik párt mennyit költ – vagy mégis?Magyar Péter szerint a hatalom közmunkásokkal viteti ki a közpénzen gyártott hazug fideszes szórólapokat, egy településen videófelvétel is készült erről.

De nemcsak a hirdetések nyomulása erőszakos. Egyre többször vezet tettlegességhez is az erőszak-propaganda. Hadházy Álos feljelentést tesz, amiért Hunyadi János felpofozta őt – igaz, „csak” egy AI-val készült kampányvideóban. A momentumos Sebők Évát viszont a való életben ütötték meg szórólapozás közben a Széll Kálmán téren. Az országgyűlési képviselő bántalmazóját a rendőrök garázdaság miatt előállították. Ugyanakkor egy kormányrendelet terrorizmusnak nyilvánította az antifát – de egyáltalán vannak-e antifaszervezetek Magyarországon? De a Fidesz nemcsak az antifa mozgalomnak, hanem Iványi Gábor egyházának is esküdt ellenségei, most éppen a Dankó utcai hajléktalanellátó lett célpont, amelyet egészen átlátszó, pitiáner ürüggyel akar bezáratni a Sára Botond vezette Fővárosi Kormányhivatal

Tiltakozás a Sorsok Háza átadása ellen: Holokauszttúlélők ellenzik, hogy az MTK kapja meg az emlékhelyet. A Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete nyílt levélben fejti ki, hogy a holokauszt nem zsidó ügy, hanem össznemzeti tragédia, és egy sportegyesület szerintük nem alkalmas az emlékhely működtetésére. Hiányolják az ingatlanátadást megelőző társadalmi egyeztetést is. Az épület átalakítására kétmilliárdot ad az Orbán-kormány, a fenntartás évi 4-500 millióba kerül majd.

Szombaton a diszkriminatív, kirekesztő önazonossági törvény elleni fellépés jegyében tartották meg a Roma Büszkeség Napját.

Ígéretek most, eredményeik jövőre

Magyar Péter nagy ígéretet tett a kisnyugdíjasoknak: a legalacsonyabb időskori ellátásokon lendítene jelentősen a Tisza Párt; azt mondják, minden, a nyugdíjasokat érintő intézkedésre is van fedezet. A Tisza és a Fidesz is konzultál a választókkal arról, hogy mit ígérjen – illetve ne ígérjen – nekünk. A Tisza kérdéseire a Tisza Világ applikáción keresztül lehet válaszolni – a megszavazandó tervekben változások is vannak az eddigiekhez képest. A Fidesz konzultációja milliárdokba fog kerülni, és ezúttal arra kérdeznek rá, szintén öt pontban, hogy miket ne tegyen a kormány.

Dobrev Klára újabb pontokat ismertetett a DK választási programjából. Ebben a jóléti intézkedéseken kívül szerepel a nyugdíjrendszer és a gyermekvédelem átfogó reformja, valamint a Magyar Köztársaság visszaállítása, új alkotmány és választási rendszer is. Hogy aztán az ígéretek kinek mit hoznak jövőre a 2026-os választáson, azt még nem tudjuk, de a lehetséges variációkról van már elképzelés. Milyen eredményei lehetnek a jövő évi választásnak, és azok milyen lehetőséget jelentenek Magyarország számára – ezzel foglalkozik Lengyel László elemző írása melléletünkben, a Szép Szóban.

Hadházy Ákos nem ígér semmit, viszont ő is sokat dolgozik. Immár rendszeres látogatója Hatvanpusztának, szombaton is szervezett oda tüntetést. Azért vagyunk itt, mert ez a luxusépület-komplexum jelkép. Jelképezi a hatalom nyílt hazugságát – mondta. Helyszíni videóriportunk megszólaló elkerülhetetlenül zsoltibácsizni kezdtek, ami pedig magát Hadházy Ákost illeti, ő máris elért eredményt, hiszen Zuglóban választási fordulat következett be – bár ez még csak közvéleménykutatói fordulat. Amíg egy nemrégiben készült felmérés szerint a jelenlegi független képviselőt még a fideszes jelölt is legyőzné, a Medián friss felmérése szerint most épp Hadházy Ákos a legnépszerűbb jelölt a fővárosi kerületben, és Magyar Péter jelöltjét (akinek személyét Hadházy Ákos meg is tippelte) győzné le a fideszes jelölt is.

Külföldi hírek magyar vonatkozásokkal

A lefoglalt orosz vagyonokból akar hitelt adni az EU Ukrajnának – mi jelenti a legnagyobb kockázatot és hogyan lehet kiküszöbölni? Azt cáfolja az Európai Bizottság, hogy Magyarország hozzájuthat a befagyasztott pénz egy részéhez, ha Orbán Viktor nem vétóz. Ugyanakkor büntetővámok bevezetését fontolgatja az Európai Bizottság, mert Magyarország és Szlovákia nem akar leválni az orosz kőolajról. Szlovákia másban is követi a magyar példát: ellenzéki szavazatokkal fogadták el a 2018-as magyarnál is durvább alkotmánymódosítást.

Orosz vadászgépek közelítették meg Lettország és Litvánia légterét, már háromszor kellett riasztani a Balti államok légterét védő magyar Gripeneket. Donald Trump változtatott eddigi álláspontján, szerinte Ukrajna az Európai Unió és a NATO támogatásával képes lehet visszaszerezni a teljes területét. Ukrajna eközben kitiltott három magyar tisztviselőt, Volodimir Zelenszkij elnök pedig előállt azzal a gyanúval, hogy az Orbán-kormány felderítő drónokkal sértette meg országa légterét. Bár ennek a leginkább semmi értelme nem lenne, újfent indulhatott a budapesti és a kijevi vezetés között egy kis üzengetés.