Marco Rossi: Azt kértem mindenkitől, hogy bátor szívvel futballozzon

Magyarország;Portugália;VB-selejtező;Marco Rossi;

2025-10-14 07:25:00 CEST

Mutassunk karaktert ötvenezer néző előtt még akkor is, ha Portugália teljesen más szintet képvisel, mint a csoport másik három tagja – üzente a szövetségi kapitány.

Marco Rossi szövetségi kapitány azt kérte a magyar labdarúgó-válogatott játékosaitól, hogy bátor szívvel lépjenek pályára és mutassanak karaktert a portugál csapat elleni keddi világbajnoki selejtezőmérkőzésen.

– A futballban a legnagyobb ellenség, ha félünk a riválistól vagy a körülményektől. Azt kértem mindenkitől, hogy bátor szívvel futballozzon és mutassunk karaktert ötvenezer néző előtt még akkor is, ha Portugália teljesen más szintet képvisel, mint a csoport másik három tagja. Ellenfelünk a világ négy legjobb válogatottja közé tartozik a brazillal, az argentinnal és a spanyollal együtt – mondta az MTI érdeklődésére a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető.

A 61 éves tréner a kezdőcsapatot illetően úgy fogalmazott, ugyan van az a mondás, hogy győztes csapaton ne változtass, de az eltiltásából visszatérő Sallai Rolandot és Varga Barnabást nehéz lenne kihagyni.

– Teljesen más meccs lesz, mint az örmények elleni, jóval kevesebbet lesz nálunk a labda, így akkor hatékonyabbnak kell lennünk. A tervünk az, hogy ezúttal lehetőleg feljebb védekezzünk, mert ha folyamatosan beszorulunk, akkor előbb-utóbb gólt kapunk. Ez pedig nem a mi mentalitásunk, úgyhogy próbálkozni fogunk

– jelentette ki Rossi, aki megemlítette, ne tévesszen meg senkit, hogy a portugálok szombaton csak hosszabbításban szerzett góllal verték 1-0-ra az ír csapatot, ugyanis meglátása szerint a Nemzetek Ligája címvédője legalább harmincszor lőtt kapura, azaz ugyanúgy dominált, mint máskor.

Rossi úgy vélte, ahhoz, hogy a magyarok meglepetést okozzanak, nemcsak remek és szervezett védekezésre lesz szükség, hanem gólt is kell szerezni, mert szinte lehetetlen egy teljes meccsen át hiba nélkül védekezve megóvni a kaput a portugálok ellen, továbbá szükség lesz szerencsére is. Hozzátette, amikor a nemzeti együttes olyan magasabban rangsorolt riválisokat legyőzött, mint a német, az angol vagy éppen a szerb együttes, ő akkor is mondta,

a jó játék mellett némi szerencse is kellett a sikerekhez, ami az utóbbi egy-másfél évben hiányzik a kulcspillanatokban.

A játékosok részéről Nego Loic arról beszélt, profi sportolóként mindig a legjobbak ellen akar futballozni, így ez egy remek lehetőség mindannyiuk számára.

A három forduló után százszázalékos teljesítménnyel éllovas és a vb-részvétel küszöbén álló portugál, illetve a második helyen álló magyar válogatott összecsapása kedden – közép-európai idő szerint – 20.45-kor kezdődik a Sporting Lisboa által használt José Alvalade Stadionban, ahol a szerb Srdan Jovanovic lesz a játékvezető.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint: Tóth Bal. - Balogh, Orbán, Szalai A. - Bolla, Schäfer, Tóth A., Kerkez - Sallai, Szoboszlai - Varga B.