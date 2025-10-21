Újabb részletek derültek ki arról, mi okozta a lisszaboni siklóvasút-balesetet

baleset;vizsgálat;Portugália;Lisszabon;

2025-10-21 07:26:00 CEST

A vizsgálatot végző hatóság azt javasolja, hogy továbbra is maradjanak üzemen kívül a portugál fővárosban közlekedő siklóvasutak.

Nem felelt meg a szabványoknak a kabinokat összekötő kábel, amelynek szakadása előidézte a 16 halálos áldozatot követelő lisszaboni siklóvasút-balesetet – közölte hétfő este a vizsgálatot végző hatóság.

A hatóság azt javasolta, hogy továbbra is maradjanak üzemen kívül a portugál fővárosban közlekedő siklóvasutak. A közlemény szerint biztosítani kell, hogy ezek megfelelő kötélrögzítő és fékrendszerekkel rendelkeznek, „amelyek a kabinokat kábelszakadás esetén megállíthatják”.

A Gloria nevű siklóvasút egyik kabinjának szeptember 3-án történt kisiklása miatt 16-an meghaltak és 23-án megsebesültek, jelentős részben külföldiek. Az első hivatalos vizsgálati eredmények szerint a tragédiát az egymást egyensúlyban tartó két kabin közötti kábel szakadása okozta. A jármű teljesen elvesztette irányíthatóságát és nekicsapódott egy épület falának, majd egy lámpaoszlopnak és a siklóvasúthoz tartozó elektromos hálózat tartószerkezetének; mindkettő öntöttvas, így nagyon jelentős károkat okozott a fából készült kocsiban, amely végül egy másik épület sarkánál állt meg.