Kém hátán kém – Magyarország egy nagyhatalmi játszma közepébe csöppent, a saját kormánya lett a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázat a számára

A „kicsi” pályája
Magyarország az utóbbi időben igen aktív annak érdekében, hogy adásban legyen. Idén az első hangosabb ügy az kémbotrány volt, amikor a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) ügynökeit fogta el az ukrán elhárítás Kárpátalján, majd válaszul Budapesten tartóztattak le ukrán hírszerzőknek minősített személyeket. Legutóbb hosszú oknyomozó írásból értesülhettünk arról, hogy a magyar hírszerzés (Információs Hivatal – IH) diplomáciai fedésű munkatársai éveken keresztül erőteljes információszerző tevékenységet folytattak legfontosabb szövetségi és integrációs rendszerünk, az EU ellen. Eközben a Szuverenitásvédelmi Hivatal a saját anyagaival „orientálja” (de facto hírigényekkel látja el) a szolgálatokat (elsősorban az Alkotmányvédelmi Hivatalt – AH): milyen szervezetek és ezáltal kik lehetnek a célpontok.
Így egyfajta munkamegosztás jött létre a magyar szolgálatok között. Az IH az EU irányú információszerzést végzi, a KNBSZ Ukrajna irányában „jeleskedik”, s az AH-é a hazai pálya. A hatalom a jogszabályalkotás terén sem tétlenkedett, a kiemelt személyek és intézmények védelme terén erőszakszervezeti jogosítványokkal ruházta fel a szolgálatokat és a honvédséget, a Terrorelhárító Központnak pedig lehetővé tette, hogy külföldön kémkedjen és akciózzon.
Nem véletlenül. Általában jellemző a titkosszolgálati tevékenységre, hogy akkor erősödik fel külföldi irányba, amikor az adott ország érdekellentétei más országokkal kiéleződnek. Minél erőteljesebb vagy ellenséges a konfliktus, annál agresszívabb a kémkedés. Magyarország esetében a legutóbbi történések azért példátlanok, mert az egyik fő ellenséggé a saját Európa Házunk, az EU vált.
De nincs ez másként hazai pályán sem. Amint egy rendszer – a hatalom megőrzése és a gazdagodás érdekében – autoriterré válik és a hatalom érdekét azonosítja a nemzeti érdekkel, úgy alakul át a nemzetbiztonsági kockázat állambiztonsági kockázattá. Egy normálisan működő demokrácia ellenzéki és/vagy a hatalomtól független szereplői – például nem a hatalomhoz kötődő vállalkozások, a sajtó – pedig versenytársból és kritikusból ellenséggé válnak. Azaz a hatalom és a titkosszolgálatok célpontjaivá. Ahogy – a választások közeledtével, a tét emelkedésével – a „helyzet fokozódik”, úgy lesz egyre több és durvább feladata a szolgálatoknak is. Ahogy belpolitikai célokból erősödik az ukránellenes retorika, úgy nem lenne meglepő, ha ezen a téren is lennének további „történések”. Ahogy növekszik a belpolitikai szembenállás, úgy egyre gyakoribbak az ellenzék kriminalizálására irányuló erőfeszítések – megtámogatva azt esetleg új jogszabályokkal (átláthatósági törvény).Az ukránok felfújták a kémügyet, hogy Orbán Viktornak üzenjenek, a magyar titkosszolgálatok nem beszélnek operatív kapcsolatról a Tisza Párttal
E tekintetben érdemes visszakanyarodni az EU ellen folytatott hírszerzéshez. A Direkt36 oknyomozása 2018-cal zárul. Addig is nagy volt a nyomás, hiszen mintegy 50 kötelezettségszegési eljárás folyt Magyarország ellen. 2018-ban azonban átalakították az IH irányítását, s a szervezet a külügyi tárca alá került. Eközben 2021-ben hatalmas ugrás volt a Budapest ellen indított kötelezettségszegési eljárások számában. A 2022-es újabb titkosszolgálati átszervezéstől – a polgári szolgálatok a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá kerültek – pedig az évente indított kötelezettségszegési eljárások száma magas szinten stabilizálódott. Azaz az érdekellentétek erősödtek, így joggal feltételezhető, hogy a hírszerzést is újra kellett indítani „Brüsszel” ellen. A szakmai szabályok fegyelmezettebb betartásával, a munka hatékonyabb leplezésével, korábban nem használt módszerek alkalmazásával.„Az ellenség belül van…” – Várhelyi Olivér felfüggesztését és Magyarország szavazati jogának megvonását követelték a magyar kémügyről tartott EP-vitában
A „támadás” – a hírszerzés – logikája tükröződik a „védekezés” – az elhárítás – változásában is. Ahol barátokat lát a hatalom (orosz és kínai reláció), ott nem vagy alig védekezik. Így fordulhat elő, hogy az orosz és belarusz titkosszolgák – akár a kapcsolati háló építésében, akár az informatikai támadások terén – szinte akadálytalanul dolgoznak Magyarországon, és kínai kollégáiknak sem kell különösebb figyelemtől tartaniuk. Amit a magyar titkosszolgálatok tesznek, az megfelel az orosz érdekeknek: elősegíti Orbán hatalomban maradását, megosztottságot szít az EU-ban, magyar „hideg frontot” nyit Ukrajna nyugati határán.
Nagy pályákon
Miközben a magyar miniszterelnök azt gondolja, hatékonyan mozgatja a szálakat, valójában csak eszköz Putyin kezében. Ő nemcsak országa elnöke, hanem első számú titkosszolgája is. A Magyarországgal kapcsolatos eminens orosz érdek, hogy Orbán Viktor megőrizze hatalmát, és közben az ország az EU és a NATO tagja maradjon. Addig értékes, amíg bent van: belülről oszt meg és bomlaszt.
A közelmúlt híre – a tervezett, majd elmaradt Putyin-Trump találkozó Budapesten – ebből a szempontból is értékelendő. Az oroszok alaposan felkészültek Trump személyiségéből. Megértették, hogy Trump egy olyan, levehetetlen szemüvegen keresztül nézi a világot, amelyre személyes szocializációja írta fel a receptet, s amelyről azt hiszi, azon keresztül mindent helyesen lát. Ám a szemüveg lencséin ott a hübrisz, az erőszakosság, a direkt és durva nyomásgyakorlás, a részletek iránti érzéketlenség, az „enciklopédikus tudatlanság” (a tudás lenézésének) szűrője. Az oroszok megértették, hogy Trump képtelen a világpolitika és -gazdaság szövetének érdemi átlátására. (Közben számottevően meggyengítette az USA nemzetbiztonságát, lojalistákra bízva az amerikai szolgálatok vezetését, és humánpolitikai vérengzést végrehajtva a külügyminisztériumban és a Nemzetbiztonsági Tanácsban.) Az oroszok látják, Trumpot nem meggyőzni kell, hanem hízelegni neki. Várható volt az alaszkai találkozó kudarca után, hogy előbb-utóbb megtalálják a módját az amerikai elnök újabb átverésének, totális megvezetésének.
A budapesti találkozó ötlete nem azért merülhetett fel, mert Putyin és Trump szereti Orbánt, hanem azért, mert elsősorban orosz érdek lett volna: az orosz elnök két legyet üthetett volna egy csapásra.
Még az elmaradt találkozó is lehetővé tette Moszkva számára a további időhúzást végső ukrajnai és nagyhatalmi céljainak feladása nélkül, továbbá a háború folytatását, egyelőre Ukrajna katonai megerősítése nélkül (az amerikai Tomahawk-ok átadása Kijevnek egyelőre lekerült a napirendről). Másfelől a találkozó segítette volna Orbán hatalomban maradását. Az eseménnyel a miniszterelnök jó időre uralhatta volna a külpolitikai napirendet. A Tiszának se most, se később nincs esélye hasonló súlyú külpolitikai mondandóval előrukkolni, csak valami igen ütős belpolitikai kérdéssel tarthatja fenn a diskurzusban a stratégiai kezdeményezést. Ráadásul az ellenzék bármilyen külpolitikai megnyilvánulása keretezhető háborúpártiságként. Ez a forgatókönyv 2022-es választásokon egyszer már – igazságtartalmától függetlenül – bejött. A találkozónak csupán az ötlete Orbánt nemzetközi súlyú politikusnak mutatta be (mindkét elnök kiemelte személyes „békepárti” szerepét), és zavarodottságot okozott a NATO-ban és az EU-ban egyaránt: őket megint teljesen kihagyták. Ez természetesen nincs ellenére az amerikai elnöknek sem, aki szintén eszközként használja Orbánt az EU gyengítésére. Bár a találkozó elmaradása átmeneti kudarc Orbán számára, egy esetleges, a választásokhoz közelebb eső Trump-Putyin „békecsúccsal” mégis jobban járna. Minél közelebb esne az április 12-ei megmérettetéshez, annál hatékonyabb lenne az ellenzék és az EU „háborúpártiságának” hangsúlyozása a kampányban.Financial Times: A moszkvai követelések miatt mondta le Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti csúcstalálkozóját az Egyesült ÁllamokMegszólalt Donald Trump is, nem akarja az időt pazarolni Vlagyimir Putyinnal Budapesten
A nagybani játszmák mellett az oroszok gondosan ügyelnek arra, hogy Budapesttel úgy erősítsék az együttműködést, vagy olyan magatartásra késztessék, hogy az minél nagyobb bizalmatlanságot váltson ki a NATO-ban és az EU-ban egyaránt. E tekintetben példátlan „kezdőlövés” volt az orosz hírszerző szolgálat (SZVR) augusztus 13-ai közleménye, amelyben az EU-t azzal vádolta meg, hogy a Tiszát akarja hatalomra juttatni. A magyar kormányzati reakció (az SZVR-nek igaza van) lényegében tudatos összejátszást jelent az orosz hírszerzéssel. Egy másik, szeptember 30-i SZVR-közlemény (az ukránok ún. „idegen zászlós” művelettel tervezik felelőssé tenni Moszkvát lengyelországi és romániai szabotázs akciókért) pedig lényegében a magyar kormányközeli médiumok által felerősített álhír alapján jelenhetett meg. Mindez szerves része az orosz titkosszolgálati befolyásolásnak. Az SZVR más relációban is adott ki hasonlókat: Európa meg akarja szállni Moldáviát (IX. 23.); Szerbiában „Euromajdan készül” (IX. 15.); az angolok készülnek hamis zászlós műveletre (X. 6.). Várható, hogy Magyarországgal kapcsolatban is lesznek még hasonló, befolyásolási célú közlemények.Magyarország számára semmiféle védettséget nem jelent, hogy Orbán Viktor „kiemelt barátságban” van Vlagyimir Putyinnal
A magyar hatalmi berendezkedés megtartásához fűződő orosz érdek valószínűsíti, hogy orosz részről aktívan alkalmaznak hagyományos hírszerzési módszereket is. Így az ügynökhálózat építését olyan kiemelt célokban, mint az államigazgatás, illetve a Fidesz és a Tisza Párt. Kell az információ minden területről, ami befolyásolhatja a választások kimenetelét, az oroszbarát magyar kül- és gazdaságpolitikát. Elengedhetetlen ez arra az esetre is, ha a Tisza nyerné a választásokat. Fontos orosz érdek lenne a Fidesz mihamarabbi visszatérése. Természetesen mindehhez ugyanolyan fontos a technikai hírszerzés folytatása is; mint tudjuk, ennek például a külügyminisztérium rendszereiben már komoly „hagyományai” vannak.
Ahogyan fogynak a választásokig hátralévő napok, kulcsfontosságúvá válik a fideszes szavazóbázis megtartása, az ingadozók visszahódítása. Ebben orosz részről is komoly szerepet fognak játszani, elsősorban a digitális világ, az internet felhasználásával. Logikus, hogy ebben kitüntetett helye lesz a leplezett ráépülésnek a Digitális Polgári Körökre, valamint a különböző, magyarnak látszó, „hiteles” forrásoknak a Facebookon, Instagramon, TikTokon, X-en, Telegramon; a fake news terjesztésének a mesterséges intelligencia felhasználásával.A Meta megszünteti a politikai hirdetéseket a Facebookon, de a Majka és Azahriah ellensúlyaként használt Dopemannel súlyosbítva jönnek már az Orbán-féle Digitális Polgári Körök
A választás közeledtével kulcsfontosságúvá válik, mit mutatnak a közvélemény-kutatások. Orosz részről minden bizonnyal figyelemmel kísérik a rezsim szándékait a választások megtartására és az eredmény elfogadására, vagy elhalasztására. A Karmelitában ez utóbbi elvi lehetőségeit már megteremtették a szükséghelyzetre/szükségállapotra vonatkozó jogszabályi környezettel, a veszélyhelyzeti kormányzás folyamatos fenntartásával.
Bár az orosz érdekek szempontjából nem lenne kedvező, ha a magyar rezsim választások nélkül kísérelné meg a hatalom megtartását, valószínűbb, hogy a Kreml adott esetben inkább ennek támogatását választaná. Ekkor jöhet szóba a „besegítés” olyan lépésekkel (provokációk, szabotázs), amelyek „megalapoznák” a szükséghelyzet/állapot bevezetését. Tekintettel az ellenzék kifejezetten békés politizálás melletti elkötelezettségére, a feltételek megteremtése „ellenzéki provokációkra” támaszkodva nehezebben kivitelezhető. Kézenfekvőbb lehet a külső – ukrán – „fenyegetés” kijátszása ukránnak álcázott provokációval, szabotázzsal. Az eddigi események – a palágykomoróci templomrongálás, drónberepülés Ukrajnába – a „kinek az érdeke” szempontjából nézve inkább orosz hátterűként értékelhetők: mindkettő számottevően hozzájárult a magyar-ukrán kapcsolatok egyre feszültebbé válásához. Van már tapasztalatuk az elvtársaknak, hogyan kell ezt csinálni…Nem jött jól Vlagyimir Putyin dicsérete Orbán Viktornak, de elképzelni is nehéz, mivel próbálkozhatnak még az oroszok Magyarországon
Magyarország egy nagyhatalmi játszma közepébe csöppent. A játékosok nem egyenrangúak. Az egyikük megfélemlítő, ijesztgető (bullying) nagyfiú, a másikuk dörzsölt politikus és titkosszolga. Ha a későbbiekben esetleg mégis létrejön a találkozó Budapesten, akkor jelentős haszna lesz Orbán számára. Magyarországra nézve pedig szomorú. Gyengítené a tavaszi rendszerváltás esélyét, újból eszközzé silányítva az országot a miniszterelnök kezében rendszere megtartása érdekében. Az ellenzéknek arra kell törekednie, hogy a Karmelita által előadott külpolitikai színjáték ne ejtse ámulatba a választókat és nem terelje el figyelmüket a jobb sorsa érdemes, siralmas hazai közállapotokról. Arról, hogy mára saját kormánya vált a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázattá Magyarország számára.