Bethlen Gábor Alap;támogatás;október 23;Kutatóközpont;mesterséges intelligencia;Tisza Párt;

2025-10-31 07:07:00 CET

A székhelyén sem találni nyomát annak a frissen alapított kutatóintézetnek, ami manipuláltnak nevezte a Tisza Párt fotóját

A honlapjukat is csak hétfőn hozták létre, de a Bethlen Gábor Alapkezelőtől már most több százmillió forint támogatást kaptak.