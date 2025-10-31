Bethlen Gábor Alap;támogatás;október 23;Kutatóközpont;mesterséges intelligencia;Tisza Párt;

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

A székhelyén sem találni nyomát annak a frissen alapított kutatóintézetnek, ami manipuláltnak nevezte a Tisza Párt fotóját

A honlapjukat is csak hétfőn hozták létre, de a Bethlen Gábor Alapkezelőtől már most több százmillió forint támogatást kaptak.

A weboldala csak néhány napja létezik, a székhelyén pedig nyomát sem találni annak a mesterséges intelligencia kutató központnak, amire hivatkozva a kormánypárti média azt állítja, a Tisza Párt október 23-i rendezvényéről készült légifotón a tömeget mesterségesen felnagyították – hangzott el az RTL Híradóban.

A Mesterséges Intelligencia Kutatóintézet korábban sehol nem jelent meg, honlapjukat is csak hétfőn hozták létre. A csatorna elment a székhelyére, de

  • a lakók azt mondták, egyetlen táblát sem láttak még, ami a kutatóközpontra utalna,

  • a kapucsengőn is hiába keresni a nevét,

  • és az RTL Híradó telefonon sem tudta elérni, ahogy eddig az általa küldött levélre sem kapott választ.

Bár a kutatóintézet csak nemrég jött létre, a Bethlen Gábor Alapkezelőtől már most több százmillió forint támogatást kapott. Ez az a szervezet, ami a kormány nemzetpolitikai céljaira oszt pénzt. Azt, hogy a kutatóközpont miért kapott 300 millió forintot, a csatorna megkeresésére egy mondattal indokolták, ez alapján a technológiával kapcsolatos kutatásokért járt a forrás.

