A székhelyén sem találni nyomát annak a frissen alapított kutatóintézetnek, ami manipuláltnak nevezte a Tisza Párt fotóját

A weboldala csak néhány napja létezik, a székhelyén pedig nyomát sem találni annak a mesterséges intelligencia kutató központnak, amire hivatkozva a kormánypárti média azt állítja, a Tisza Párt október 23-i rendezvényéről készült légifotón a tömeget mesterségesen felnagyították – hangzott el az RTL Híradóban.
A Mesterséges Intelligencia Kutatóintézet korábban sehol nem jelent meg, honlapjukat is csak hétfőn hozták létre. A csatorna elment a székhelyére, de
a lakók azt mondták, egyetlen táblát sem láttak még, ami a kutatóközpontra utalna,
a kapucsengőn is hiába keresni a nevét,
és az RTL Híradó telefonon sem tudta elérni, ahogy eddig az általa küldött levélre sem kapott választ.
Bár a kutatóintézet csak nemrég jött létre, a Bethlen Gábor Alapkezelőtől már most több százmillió forint támogatást kapott. Ez az a szervezet, ami a kormány nemzetpolitikai céljaira oszt pénzt. Azt, hogy a kutatóközpont miért kapott 300 millió forintot, a csatorna megkeresésére egy mondattal indokolták, ez alapján a technológiával kapcsolatos kutatásokért járt a forrás.Az utóbbi pár hónapban megszaporodtak a mesterséges intelligencia által generált videók, a képi manipuláció azonban korábban is létezett, most csak szintet lépettMegszámolták, több mint másfélszer annyian lehettek Magyar Péter megemlékezésén, mint a fideszes BékemenetenOrbán Viktor: Kétszer annyian voltunk