Magyar Péter: A miniszterelnök elől eddig eltitkolták az adatokat, a múlt héten szembesült a valóságos helyzettel

2025-11-03 21:52:00 CET

„Elvégeztettek egy 5 ezer fős nagymintás kutatást, és abból kijött, hogy 10 vagy 11 százalékkal vezet a Tisza” – mondta az ellenzéki pártelnök.

– Szerintem a miniszterelnök úr egy kicsit túltolta. Tehát én értem a viccet, de a viccnek is van határa – mondta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor hétfőn közölte, azonnali vizsgálatot rendelt el a Tisza adatszivárgásának ügyében.

A Tisza Párt elnöke szerint abszurd, hogy miután „az ő felbujtásukra vagy az ő közreműködésükkel külföldi szolgálatok feltörik egy magyar pártnak az applikációját”, és „nem tudja megvédeni a magyar nemzetbiztonság a magyar embereket”, utána a miniszterelnök elrendel egy vizsgálatot. Majd hosszú listát sorolt fel az Orbán-kormány kiberbiztonsági mulasztásairól. Mint mondta, Pegasus kémszoftverrel megfigyeltek újságírókat és civileket, a Kubatov-lista van egy évtizede, és illegálisan gyűjti a Fidesz a magyar embereknek az adatait. A külügyminisztériumba orosz hackerek „mentek be”, elvittek nagyon érzékeny adatokat, a Védelmi és Beszerzési Ügynökséget feltörték 2024-ben. Emellett feltörték az EESZT-t, feltörték a KRÉTA-t és milliók adataihoz fértek hozzá.

A felvetésre, hogy a kormány szerint ukránok fejlesztették és törték fel az applikációt, Magyar Péter úgy reagált,

„komolyan elhiszi ezt ma Magyarországon valaki, hogy Ukrajnában, ahol háború van, ott az ukránok fejlesztenek egy applikációt, majd feltörik a saját applikációjukat?”

A Tisza- Párt elnöke egyértelműen orosz eredetre utalt, hangsúlyozva, „teljesen egyértelmű a mintázata azoknak a támadásoknak, nem csak az applikációnkkal kapcsolatban, hanem az IT rendszerünkkel kapcsolatban majdnem egy éve folyamatos támadás alatt van a rendszerünk, amelynek a jó részét visszavertük.” Emellett bejelentette, hogy a Tisza-kormány létrehozza majd a digitalizációs és kiberbiztonsági minisztériumot, és megerősíti Magyarország kiberbiztonságát.

Magyar Péter szerint a hackertámadásnak több célja volt, az, hogy

balhét csináljanak, és addig se kelljen beszélni a széteső MÁV-ról és a széteső, eladósított országról,

félelmet keltsenek az emberekben, nemcsak a Tisza közösségében, hanem általában,

és megakadályozzák vagy ellehetetlenítsék a Tiszának a jelöltállítását a bejelentett módon.

Ám szerinte nem járnak sikerrel, mint mondta, a mai napon több ezer új feliratkozója lett a Tisza Világa applikációnak és sok ezer támogató üzenetet kaptak.

Magyar Péter a műsorban azt állította, az ügy hátterében valójában az áll, hogy

„a miniszterelnök először a múlt héten szembesült a valóságos helyzettel. Erről nem szoktak beszélni, a miniszterelnök elől eddig eltitkolták a valós adatokat.”

A politikus azt mondta, a kormánypártnál „elvégeztettek egy 5 ezer fős nagymintás kutatást, és abból kijött, hogy 10 vagy 11 százalékkal vezet a Tisza.”

Magyar Péter az október 23-i eseményeket hozta fel bizonyítékként. „Tavaly még azt hallgattuk, hogy a Tisza egy belpesti médiajelenség. Aztán azt hallgattuk, hogy most lesz minden idők legnagyobb Békemenete” – idézte fel. Ám szerinte a Fidesz „minden idők legkisebb Békemenetét” hozta össze, ezzel szemben a Nemzeti meneten, „ahol se buszoztatás nem volt, se CBA utalvány, háromszor vagy négyszer annyian voltak, még az eső ellenére is.”

Magyar Péter az Egyenes Beszédben mindemellett

megerősítette, hogy november 30-áig lesznek véglegesek a Tisza jelöltjei. November 23-24-én a Tisza-szigetek tagjai szavazhatnak, majd november 25-27-én kinyitják és megengedik az ország lakosságának, hogy ők döntsenek a jelöltekről. A szavazást a Nemzet Hangja népszavazásnak a felületén tartják, ha bármilyen külső beavatkozást tapasztalnak, le fogják állítani időlegesen a szavazást.

arra a felvetésre, hogy ellenzéki képviselők vitára hívták a Tisza jelöltjeit, azt mondta, „amelyik ellenzéki politikus Orbán Viktort akarja leváltani, az Orbán Viktorral vagy a jelöltjeivel vitatkozik”.