A minimálbér kétszeresét fizethetik januártól a petesejt donoroknak - jelentette be Takács Péter államtitkár a kórházszövetség rendezvényén.
Vannak, akik még egy könyvet sem szívesen adnak oda a barátjuknak, hátha nem kapják vissza. De van, aki viszont nem sajnál odaadni valamit, amit garantáltan soha nem kaphat vissza.
Gyerekei nyomoznak utána a Netflix felkavaró dokumentumfilmjében.
Beszélgetés Bátki Anna klinikai szakpszichológussal, család- és párterapeutával.
Felnőtt betegen már hajtottak végre ilyen beavatkozást, de gyereken ez volt az első.
Az első összeomlott keringésű szervbe oxigént juttató úttörő műtéti eljárással transzplantált brit fiatalember már krikettezik, kerékpározik és az esküvőjére készül.
Négy transzplantált beteg rákos lett, miután ugyanattól a donortól kaptak szerveket. Az esetet vizsgáló kutatók szerint az ilyesmi rendkívül ritka, mivel csak nagyon alapos vizsgálat után ültetik át egy donor szerveit - írta az MTI a Live Science tudományos-ismeretterjesztő portál alapján.
Mindössze 870 véradó jelentkezett az országban ezen a héten hétfőn, bár több mint 1200 embertől gyűjthető be a zavartalan ellátáshoz szükséges vérmennyiség.
Már otthon növekszik az a baba, akit fogantatásának 27. hetében, három hónapig agyhalottként kórházban kezelt édesanyja méhéből császármetszéssel segítettek világra a nyáron a debreceni szülészeti klinikán - közölte Fülesdi Béla, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumának (DEOEC) elnöke. A világon példa nélküli módon a szülés után a 31 éves agyhalott asszony öt szervét négy, szervátültetésre váró beteg kapta meg - tette hozzá az aneszteziológus professzor.