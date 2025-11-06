Lengyelország LNG-t importálna az Egyesült Államokból, egy részét Ukrajnának és Szlovákiának továbbítaná

Szlovákia;Lengyelország;Ukrajna;Egyesült Államok;LNG;

2025-11-06 13:22:00 CET

Már vizsgálják az amerikai gázimport lehetőségeit. A tervezett éves szállítási volumen elérheti a 4-5 milliárd köbmétert.

Lengyelország tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal cseppfolyósított földgáz (LNG) importjáról, azzal a céllal, hogy az így érkező gáz egy részét továbbítsa Ukrajnának és Szlovákiának.

A lengyel energiaügyi minisztérium szerdán késő este megerősítette a Reuters-nak, hogy amerikai, szlovák és ukrán partnereikkel együttműködve

vizsgálják az amerikai gázimport lehetőségeit a régió energiabiztonságának növelése érdekében.

Minisztériumi források szerint a felek várhatóan közösen elfogadott nyilatkozatot jelentenek be a héten Athénban tartandó transzatlanti energiakonferencia után, ezt követően pedig megkezdődhetnek a szlovákiai szállítási feltételek tárgyalásai.

A tervezett éves szállítási volumen elérheti a 4-5 milliárd köbmétert, ami nagyjából megegyezik Szlovákia teljes éves gázfogyasztásával.

A washingtoni energiaügyi minisztérium nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.