Lengyelország LNG-t importálna az Egyesült Államokból, egy részét Ukrajnának és Szlovákiának továbbítaná

Lengyelország tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal cseppfolyósított földgáz (LNG) importjáról, azzal a céllal, hogy az így érkező gáz egy részét továbbítsa Ukrajnának és Szlovákiának.
A lengyel energiaügyi minisztérium szerdán késő este megerősítette a Reuters-nak, hogy amerikai, szlovák és ukrán partnereikkel együttműködve
vizsgálják az amerikai gázimport lehetőségeit a régió energiabiztonságának növelése érdekében.
Minisztériumi források szerint a felek várhatóan közösen elfogadott nyilatkozatot jelentenek be a héten Athénban tartandó transzatlanti energiakonferencia után, ezt követően pedig megkezdődhetnek a szlovákiai szállítási feltételek tárgyalásai.
A tervezett éves szállítási volumen elérheti a 4-5 milliárd köbmétert, ami nagyjából megegyezik Szlovákia teljes éves gázfogyasztásával.
A washingtoni energiaügyi minisztérium nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.