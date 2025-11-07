A Kúria közölte, készen áll a megfelelő eljárások lefolytatására az igazságszolgáltatás függetlensége védelmében

Kúria;bírák;bíróságok;applikáció;Tisza Párt;

2025-11-07 06:45:00 CET

Majd kiemelte, ennek előfeltétele, hogy meghatározott személyre vonatkozó, pontos, ellenőrizhető bizonyítékkal alátámasztott információ álljon rendelkezésre.

A bíróságokba vetett közbizalom alapja a függetlenség és a pártatlanság. Ez az oka annak, hogy Magyarország Alaptörvénye tiltja a bírák párttagságát és politikai tevékenységét – szögezte le csütörtöki közleményében a Kúria.

Az ügy előzménye, hogy a Tűzfalcsoport, illetve ennek nyomán több kormánypárti médium is arról számolt be, aktív bírák adatai is kiszivároghattak a Tisza applikációjából. A Kúria most kiemelte, a jogszabályok és a bíróságok – így a Kúria – szabályzatai biztosítják a bírói integritás megvédéséhez és a bírókra kötelező magatartási szabályok megsértése esetén a megfelelő jogkövetkezmények alkalmazásához szükséges eszközöket.

„Az igazságszolgáltatás függetlensége és pártatlansága védelmében, valamint a közbizalom fenntartása érdekében a Kúria – miként eddig is – készen áll a megfelelő eljárások lefolytatására”

– áll a közleményben, mely hangsúlyozza: ennek megkerülhetetlen előfeltétele, hogy meghatározott személyre vonatkozó, pontos, ellenőrizhető bizonyítékkal alátámasztott információ álljon rendelkezésre.

Csütörtökön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) kiemelte, egy politikai párt által a politikai tevékenységéhez használt informatikai rendszer sérülékenysége közérdekű ügynek minősülhet, ez azonban önmagában nem teremt jogszerű alapot arra, hogy az adatbiztonsági hiányosságot kihasználó személy tárolja és nyilvánosságra hozza az adatbázisban szereplő érintettek személyes és különleges adatait. Hozzátette, „még abban az esetben is, ha egy politikai párt jogellenesen nem hozott megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket az elektronikus úton általa tárolt személyes adatok védelmére, és ezen sérülékenységet kihasználva valaki ezen személyes adatokhoz hozzáfér, azokat megszerzi, e cselekmény is jogellenes és a jogsértés körülményeitől függően akár bűncselekménynek is minősülhet”.

Mint megírtuk, a Mandiner kedden a Tisza Világ applikációból kikerült adatbázis alapján elkezdte listázni azokat az ismert közéleti személyeket, akik regisztrált felhasználói a Tisza Párt nemrégiben feltört applikációjának. Ugyanakkor több megnevezett, köztük Alföldi Róbert és Krekó Péter is azt közölte, hogy a cikk állításaival szemben le sem töltötte az appot, így az adatai sem szivároghattak ki. Eközben Németh Balázs, a Fidesz szóvivője megszerezte egy tiszás aktivista ellopott lakcímét, majd elment a házához videót forgatni, a Lázár Jánoshoz köthető hódmezővásárhelyi Promenád24 pedig névvel és munkahellyel listázta azokat, akiknek az adatai az applikáció adatbázisából akaratuk ellenére kerültek ki az internetre.